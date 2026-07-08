Un député écologiste propose un panier alimentaire vendu sans marge

Le député Boris Tavernier a déposé une proposition de loi visant à rendre l’alimentation saine plus accessible. Son texte prévoit d’obliger les enseignes de la grande distribution à proposer, de manière permanente, une sélection de produits alimentaires vendus à prix coûtant, afin que leur tarif ne dépasse pas le coût d’achat des distributeurs.

Selon le parlementaire, cette mesure doit permettre à tous les consommateurs d’accéder à des produits favorables à la santé, indépendamment de leurs revenus ou de leur lieu de résidence. Il précise que les références concernées représenteraient une part limitée de l’offre disponible dans les supermarchés et que les distributeurs ne réaliseraient ni bénéfice ni perte sur l’ensemble de ce panier.

Une demande portée par les associations

Cette initiative reprend une revendication défendue par plusieurs associations de consommateurs. Au printemps, trente-sept organisations avaient adressé une lettre ouverte au Premier ministre pour réclamer une législation garantissant la vente d’une centaine de produits sains à prix coûtant dans les magasins.

Dans un communiqué publié mercredi, ces associations ont salué la proposition de Boris Tavernier. Elles estiment que le texte apporte une réponse concrète aux difficultés d’accès à une alimentation de qualité et jugent la mesure à la fois réaliste et applicable.