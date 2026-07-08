Crèmes solaires : 9 produits sur 10 vendus sur Temu, Shein et AliExpress jugés dangereux

Une étude de Que Choisir Ensemble révèle que la quasi-totalité des crèmes solaires testées sur ces plateformes chinoises ne sont pas conformes et exposent les consommateurs à des risques sanitaires.

L’association Que Choisir Ensemble tire la sonnette d’alarme après avoir testé dix crèmes solaires commercialisées sur les plateformes chinoises Temu, Shein et AliExpress. Les résultats sont accablants : neuf produits sur dix présentent des dangers pour la santé et ne respectent pas la réglementation européenne. Certains articles n’assurent même pas la protection solaire promise sur l’emballage, exposant directement les utilisateurs aux rayons UV. L’association a décidé de saisir l’ARCOM et de signaler ces manquements graves à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Des substances interdites détectées

Les tests ont révélé des défauts de protection majeurs qui mettent en danger la santé des consommateurs. Au-delà de l’inefficacité constatée, plusieurs crèmes contiennent des ingrédients interdits en Europe. Ces substances dangereuses échappent aux contrôles habituels car les produits sont importés directement depuis la Chine, sans passer par les circuits de distribution traditionnels soumis à des vérifications strictes. Les plateformes continuaient jusqu’à récemment de proposer ces articles à la vente, malgré leur non-conformité flagrante.

Un vide réglementaire préoccupant

Ces révélations s’inscrivent dans un contexte plus large de vigilance accrue sur les produits vendus par les géants du commerce en ligne chinois. Les autorités françaises multiplient les alertes sur la qualité et la sécurité des articles proposés sur ces sites, qui connaissent pourtant un succès commercial fulgurant en France. L’affaire des crèmes solaires illustre les failles du système de contrôle actuel face à ces nouveaux circuits de distribution qui échappent largement à la surveillance sanitaire européenne.