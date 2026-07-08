Samsung chute de 6 % en Bourse malgré une hausse de profits de 1 800 %

Le géant sud-coréen a publié des résultats trimestriels record, avec des bénéfices 17 fois supérieurs à ceux de l’an dernier. Ses investisseurs ont pourtant sanctionné l’annonce, révélant une logique de marché propre à l’ère de l’intelligence artificielle.

Le géant sud-coréen a publié des résultats trimestriels record, avec des bénéfices 17 fois supérieurs à ceux de l’an dernier. Ses investisseurs ont pourtant sanctionné l’annonce, révélant une logique de marché propre à l’ère de l’intelligence artificielle.

Mardi 7 juillet, l’action Samsung perdait près de 6 % à la Bourse sud-coréenne, au moment même où le groupe annonçait des profits en hausse de 1 800 % sur la période d’avril à fin juin. Pour le troisième trimestre consécutif, le fabricant coréen affichait des revenus records, ses bénéfices atteignant 17 fois le niveau enregistré à la même période l’année précédente.

« C’est une performance en tout point remarquable », reconnaît Alexandre Baradez, responsable de l’analyse de marché pour IG France. Le moteur de cette croissance tient aux semi-conducteurs : Samsung figure parmi les principaux fournisseurs de ces puces que Nvidia, OpenAI et leurs concurrents s’arrachent pour alimenter leurs infrastructures d’intelligence artificielle.

Mais les marchés ne regardent pas dans le rétroviseur. « Certes, une hausse de près de 2 000 % des profits est extraordinaire, mais c’est du passé, et les marchés ont le regard tourné vers l’avenir », explique Daniele D’Alvia, spécialiste des secteurs bancaires et financiers à la Queen Mary University de Londres. Depuis avril 2025, le cours de l’action avait déjà été multiplié par sept, ce qui signifie que les bonnes nouvelles étaient largement anticipées.

« Le phénoménal est le nouveau normal pour les résultats financiers de ces groupes, et il faut faire mieux si on veut continuer à attirer les investisseurs », résume Alex Dryden, spécialiste des marchés financiers à l’Université de Londres. Dans ce contexte, la question posée aux entreprises du secteur n’est plus de savoir si elles progressent, mais si elles progressent plus vite que leurs concurrents.

Or Samsung a accompagné ses résultats d’une mise en garde contre des risques de surproduction et une croissance du secteur potentiellement moins rapide qu’attendu. Ce signal prudent a suffi à décevoir des investisseurs qui espéraient des prévisions plus enthousiastes.

La chute de l’action s’explique aussi par la structure particulière du marché financier sud-coréen. Samsung et son concurrent SK Hynix, qui a également reculé de 6 % le même jour, représentent désormais plus de 50 % du principal indice boursier du pays, le Kospi. En janvier 2026, cette part ne dépassait pas 30 %. Une concentration qui rend l’ensemble du marché coréen extrêmement sensible aux doutes sur l’IA.

« Il commence à y avoir des doutes plus globaux sur le niveau des investissements futurs des géants de l’IA, notamment aux États-Unis », précise Alexandre Baradez. Ces interrogations pèsent directement sur un indice aussi dépendant des fabricants de semi-conducteurs.

La situation pourrait se révéler particulièrement coûteuse pour les détenteurs d’ETF à effet de levier sur valeur unique, des produits financiers qui multiplient par deux, trois ou davantage l’exposition à une action donnée. Quand le cours monte, les gains s’amplifient dans les mêmes proportions. Quand il chute, les pertes s’accumulent tout aussi vite. « On ne sait pas exactement combien d’argent a été placé sur ces ETF à effet de levier indexés sur des valeurs de l’IA », souligne Alex Dryden, ce qui rend difficile toute évaluation de l’exposition réelle du marché.

Pour ce spécialiste, la mésaventure boursière de Samsung doit « servir de leçon à tous les investisseurs qu’il est urgent de ralentir les mises sur ces géants de l’IA, que ce soit en Corée du Sud ou ailleurs ».