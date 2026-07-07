Monoprix investit 325 millions d’euros pour rénover tous ses magasins

L’enseigne du groupe Casino lance un vaste plan de modernisation de son réseau, avec de nouveaux espaces de restauration et un renforcement du rayon beauté.

Monoprix engage une transformation majeure de l’ensemble de son réseau. L’enseigne du groupe Casino a décidé d’investir 325 millions d’euros pour rénover tous ses magasins. Cette opération d’envergure vise à moderniser le design des points de vente et à adapter l’offre aux nouvelles attentes des clients urbains.

Restauration et beauté au cœur du projet

L’offensive commerciale s’articule autour de deux axes prioritaires. Monoprix va développer ses espaces baptisés « La Cantine », des zones dédiées à la restauration à emporter. L’enseigne compte également donner beaucoup plus de place aux produits de beauté, un secteur devenu l’un de ses principaux moteurs de croissance. Ces deux segments répondent à l’évolution des modes de consommation dans les centres-villes.

Cette stratégie de rénovation globale traduit la volonté de Monoprix de se différencier dans un marché de la distribution alimentaire très concurrentiel. Le groupe mise sur une montée en gamme et sur des services additionnels pour fidéliser sa clientèle. Les premiers magasins rénovés selon ce nouveau concept devraient ouvrir dans les prochains mois.