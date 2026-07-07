Kazakhstan : la Cour suprême ouvre la voie à un nouveau mandat présidentiel pour Kassym-Jomart Tokaïev

La Cour constitutionnelle du Kazakhstan a autorisé mardi le président Kassym-Jomart Tokaïev à se présenter à un nouveau mandat à la tête du pays, après l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution. Cette décision pourrait prolonger son maintien au pouvoir dans cette importante nation d’Asie centrale riche en ressources énergétiques et minières.

La décision remet de fait à zéro le compteur des mandats présidentiels de Tokaïev. Selon les règles précédentes adoptées en 2022, il était limité à un seul mandat de sept ans. La nouvelle interprétation constitutionnelle estime toutefois que les années passées au pouvoir sous l’ancienne loi fondamentale ne doivent pas être prises en compte dans cette limite.

Arrivé à la présidence en 2019 comme successeur désigné du premier président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, Kassym-Jomart Tokaïev avait lui-même demandé l’avis de la Cour constitutionnelle sur son éligibilité. La nouvelle Constitution, rédigée et approuvée quelques semaines plus tôt, avait alimenté de nombreuses interrogations sur son avenir politique.

Le nouveau texte maintient officiellement la règle d’un seul mandat présidentiel de sept ans. Mais la décision de la Cour signifie que le mandat actuel de Tokaïev, commencé sous l’ancienne Constitution, ne serait pas comptabilisé, lui permettant potentiellement de se représenter.

Les autorités n’ont pas encore précisé si le président devra participer à une élection anticipée ou s’il terminera simplement son mandat actuel prévu jusqu’en 2029 selon les anciennes règles constitutionnelles. La réforme prévoit également la création d’un poste de vice-président et transforme le Parlement en une assemblée monocamérale plus réduite. Des élections législatives anticipées sont déjà annoncées pour le 23 août.

Avant de devenir président, Kassym-Jomart Tokaïev avait occupé plusieurs fonctions importantes, notamment celles de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan. Ancien diplomate soviétique et haut responsable des Nations unies, il avait pris la succession de Noursoultan Nazarbaïev après près de trois décennies de pouvoir de ce dernier.