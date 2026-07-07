Les Témoignages historiques les plus marquants : une BD pour entrer dans l’Histoire par les voix de ceux qui l’ont vécue

De l’oraison funèbre de Périclès rapportée par Thucydide au Ve siècle avant J.-C. aux récits du 11 septembre collectés par le journaliste Garrett M. Graff, en passant par le plaidoyer de Nelson Mandela au procès de Rivonia en 1964 : Les Témoignages historiques les plus marquants, publié aux éditions Le Robert, réunit 17 extraits de lettres, mémoires, journaux, récits autobiographiques et comptes rendus de procès. L’ouvrage, signé par Soledad Bravi et Marie Bourboulou, est organisé en cinq parties correspondant à cinq modalités d’écriture différentes. Chaque texte s’accompagne d’éléments de contextualisation résumés en douze points sur deux pages maximum, suivis d’une double page consacrée à l’extrait lui-même, puis d’un décryptage en deux temps : « En quoi ce témoignage est-il marquant ? » et « Pourquoi une telle résonance aujourd’hui ? » Une mise en page aérée, des couleurs douces et des dessins aux traits à la fois naïfs et précis complètent le dispositif.

De Mercy Otis Warren à Soljenitsyne : des voix célèbres et inconnues sur les grands moments du monde

Parmi les textes réunis, la lettre de la poète américaine Mercy Otis Warren à John Adams en 1776 éclaire la naissance des États-Unis du point de vue d’une femme engagée (la première à avoir publié une œuvre politique et historique dans ce pays). L’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne lève le voile sur les camps de travaux forcés soviétiques à partir de plus de 200 témoignages. Les mémoires de Marguerite de Valois font revivre le massacre de la Saint-Barthélemy. Jung Chang témoigne de la Révolution culturelle maoïste dans Les Cygnes sauvages. Le compte rendu du procès de Nuremberg rédigé par Joseph Kessel pour France-Soir en novembre 1945 est décrit comme « tétanisant ». Des voix moins connues sont aussi présentes, comme celles des Poilus ou du médecin d’Hiroshima Michihiko Hachiya au lendemain du 6 août 1945. Selon France Télévisions, le résultat est « une BD instructive, documentée mais accessible à de grands collégiens, souvent poignante mais aussi pleine d’humour », et un très bon moyen, en période de tensions politiques et géopolitiques, de ne pas répéter l’histoire.