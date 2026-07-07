La Russie surveille de près le sommet de l’OTAN et dénonce des déclarations « confrontationnelles »

Le Kremlin a annoncé mardi qu’il suivrait attentivement les conclusions du sommet de l’OTAN organisé à Ankara, tout en dénonçant une série de déclarations qu’il juge hostiles à l’égard de la Russie avant la réunion des dirigeants de l’Alliance.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN se réunissent mardi et mercredi en Turquie, dans un contexte marqué par les pressions exercées par le président américain Donald Trump sur les pays européens afin qu’ils augmentent leurs dépenses militaires. Le sommet intervient également après plusieurs mois de tensions transatlantiques liées notamment à la guerre en Iran et au dossier du Groenland.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que Moscou accordait une attention particulière à cet événement. « Cet événement présente un grand intérêt, y compris pour nous. Bien entendu, nous suivrons de près toutes les informations en provenance d’Ankara », a-t-il affirmé.

Dmitri Peskov a également critiqué le ton employé par plusieurs responsables occidentaux avant le sommet. Selon lui, de nombreuses déclarations concernant la Russie n’étaient pas orientées vers un dialogue constructif, mais relevaient plutôt d’une approche conflictuelle. Il n’a toutefois pas précisé quelles déclarations il visait précisément.

Avant la réunion, Donald Trump avait indiqué qu’il comptait évoquer la guerre en Ukraine lors du sommet, estimant qu’une résolution du conflit, qui dure depuis plus de quatre ans, pourrait être « plus proche que les gens ne le pensent ».

Le Kremlin a affirmé espérer que les efforts américains visant à favoriser une issue pacifique pourraient aboutir. Dmitri Peskov a rappelé que la Russie restait ouverte à cette possibilité, conformément aux déclarations répétées du président russe Vladimir Poutine.