La Corée du Sud investit 900 milliards d’euros dans l’IA et les semi-conducteurs

Le gouvernement sud-coréen vient d’annoncer un plan d’investissement colossal de près de 900 milliards d’euros destiné à accélérer le développement de son industrie technologique. Cette enveloppe budgétaire sans précédent doit permettre au pays de consolider sa position de leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. L’objectif affiché dépasse la simple ambition industrielle : il s’agit de réorganiser en profondeur la géographie économique nationale en s’appuyant sur les technologies de pointe.

Décentraliser l’économie par la technologie

Ces investissements massifs ciblent en priorité des régions éloignées de Séoul, la capitale historiquement concentrant l’essentiel de l’activité économique du pays. Le gouvernement entend profiter du boom actuel du marché des puces électroniques pour rééquilibrer le territoire national et créer de nouveaux pôles technologiques en province. Cette stratégie de décentralisation répond aux critiques récurrentes sur l’hyper-concentration des richesses et des emplois qualifiés dans la zone métropolitaine de la capitale.

La Corée du Sud mise ainsi sur l’intelligence artificielle comme levier de transformation territoriale et économique. Le pays, déjà reconnu comme l’un des principaux producteurs mondiaux de semi-conducteurs, cherche à anticiper les besoins futurs d’une industrie en pleine expansion. Cette initiative survient dans un contexte de concurrence internationale accrue, où les États-Unis, la Chine et l’Union européenne multiplient également les plans d’investissement pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en composants électroniques stratégiques.