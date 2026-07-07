Nintendo change ses consoles en Europe : la Switch 2 arrive avec une batterie remplaçable, l’ancienne Switch disparaît

Nintendo va modifier une partie de ses produits vendus en Europe pour les équiper de batteries remplaçables par l’utilisateur. L’annonce a été relayée par Nintendo France ce lundi 6 juillet 2026, avec un message direct : « À partir de cet été, afin de se préparer aux changements du règlement européen relatif aux batteries, certains produits Nintendo en Europe seront progressivement remplacés par des modèles dotés de batteries remplaçables par l’utilisateur. »

Ce changement est lié au règlement européen sur les batteries, dont une partie entre en vigueur à la mi-février 2027. Le texte impose, pour certains appareils, que les batteries puissent être plus facilement retirées et remplacées par les utilisateurs pendant la durée de vie du produit. Nintendo anticipe donc cette échéance en lançant progressivement des versions modifiées de ses consoles et accessoires.

La Switch 2 modifiée arrivera à l’automne

La Nintendo Switch 2 fera partie des produits concernés. Sa nouvelle version européenne est attendue à l’automne 2026 sur le Nintendo Store. Elle conservera les mêmes fonctionnalités que le modèle actuel, mais intégrera une batterie remplaçable par l’utilisateur.

Cette modification aura tout de même un petit impact technique. La batterie passera de 5 220 mAh à 5 172 mAh, soit environ 1 % de capacité en moins. Le poids de la console augmentera aussi : environ 411 g contre 401 g aujourd’hui. Avec les Joy-Con 2 attachés, l’ensemble pèsera environ 548 g, contre 534 g actuellement.

Les Joy-Con 2 fournis avec cette nouvelle Switch 2 seront eux aussi équipés de batteries remplaçables par l’utilisateur. Nintendo précise qu’il n’y aura aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les versions modifiées.

Joy-Con, manettes Pro, N64 et GameCube aussi concernés

Les premiers produits modifiés arriveront dès l’été 2026 avec certaines paires de Joy-Con. Plusieurs coloris seront déployés à différents moments de l’année. Nintendo annonce notamment les Joy-Con bleu / jaune néon, vert / rose néon, violet / orange néon, rouge / bleu néon, rose pastel, rose / jaune pastel et violet / vert pastel.

Les Joy-Con 2 et la manette Pro Nintendo Switch 2 suivront cet hiver. Les Joy-Con 2 conserveront la même capacité de batterie, mais prendront environ 2 g chacun. La manette Pro Nintendo Switch 2, elle, changera davantage : sa batterie passera de 1 070 mAh à 897 mAh, soit environ 16 % de capacité en moins, tandis que son poids baissera d’environ 235 g à 228 g.

Deux manettes rétro seront aussi modifiées début 2027. La manette Nintendo 64 pour Nintendo Switch gardera la même capacité de batterie mais prendra environ 1 g. La manette Nintendo GameCube pour Nintendo Switch 2 passera à 525 mAh, contre 500 mAh aujourd’hui, avec un poids d’environ 215 g, soit 5 g de plus.

Les anciens modèles seront remplacés au fil des stocks

Nintendo ne laissera pas les acheteurs choisir entre l’ancienne et la nouvelle version sur son Store. Le remplacement se fera progressivement : lorsqu’un modèle actuel sera épuisé, il sera remplacé par sa version modifiée. En magasin, la disponibilité dépendra des revendeurs et pourra varier selon les pays.

Nintendo prévient aussi que les dates peuvent changer selon la production, la distribution et d’autres contraintes logistiques. Les versions modifiées ne seront donc pas forcément disponibles au même moment dans toute l’Europe.

Des kits de remplacement de batterie seront prochainement mis en vente sur le Nintendo Store en Europe. Ils permettront aux utilisateurs de remplacer les batteries des produits concernés, conformément aux nouvelles exigences européennes.

La Switch, la Switch Lite et la Switch OLED ne seront pas adaptées

Nintendo ne modifiera pas toute son ancienne gamme. La Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED ne recevront pas de versions à batterie remplaçable par l’utilisateur. Ces trois consoles continueront d’être produites en 2026 et devraient rester largement disponibles en Europe pendant l’année.

Le vrai tournant arrivera à la mi-février 2027. À cette date, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs européens les consoles de la gamme Nintendo Switch historique. La vente de la Nintendo Switch, de la Switch Lite et de la Switch OLED prendra aussi fin sur le Nintendo Store.

D’autres produits ne seront pas remplacés : la manette Nintendo Entertainment System pour Nintendo Switch, le Pokémon GO Plus +, la manette Nintendo Switch Pro, la manette SEGA Mega Drive pour Nintendo Switch et les manettes Super Nintendo Entertainment System pour Nintendo Switch. Ces produits disparaîtront du Nintendo Store à partir de la mi-février 2027.

Aucun changement obligatoire pour les joueurs déjà équipés

Les joueurs qui possèdent déjà une Switch, une Switch Lite, une Switch OLED, une Switch 2 ou des accessoires Nintendo n’ont rien à faire. Les nouvelles règles européennes concernent les produits vendus après l’entrée en vigueur du règlement, pas les appareils déjà achetés.

Nintendo précise aussi que les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à utiliser leurs jeux et accessoires existants. Le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront de fonctionner jusqu’à nouvel ordre. Pour les joueurs, le changement se verra surtout au moment d’un nouvel achat : en Europe, les futurs produits concernés devront progressivement passer à la batterie remplaçable.