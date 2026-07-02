Entrevue Intelligence artificielle SCIENCES & TECH

Clara Chappaz appelle à renforcer la souveraineté numérique française et européenne

2 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

La ministre insiste sur la nécessité pour la France et l’Europe de choisir leurs partenaires technologiques dans un contexte géopolitique en mutation.

Clara Chappaz appelle à renforcer la souveraineté numérique française et européenne
Clara Chappaz appelle à renforcer la souveraineté numérique française et européenne

Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, a placé la souveraineté numérique au cœur des priorités françaises et européennes. Intervenant sur BFM Business, elle a rappelé que les bouleversements géopolitiques récents imposent à la France et à l’Europe de reprendre la main sur leurs choix technologiques et leurs partenariats stratégiques. L’intelligence artificielle représente selon elle un levier essentiel pour garantir cette indépendance face aux géants américains et asiatiques.

Des partenariats technologiques à repenser

La ministre insiste sur la nécessité de sélectionner avec soin les partenaires technologiques, notamment dans le développement des infrastructures d’IA et des solutions numériques critiques. Cette vigilance concerne aussi bien les fournisseurs de matériel que les plateformes logicielles qui structurent désormais l’économie et les services publics. Le contexte international fragilisé pousse Paris et Bruxelles à repenser leur dépendance à des acteurs extra-européens.

Une stratégie d’indépendance numérique

Cette déclaration s’inscrit dans la stratégie française d’investissement massif dans l’intelligence artificielle et les technologies numériques. Le gouvernement mise sur un écosystème d’entreprises et de laboratoires hexagonaux capables de rivaliser avec les leaders mondiaux. L’objectif est double : préserver la capacité de décision technologique de l’Europe et sécuriser les données sensibles face aux risques d’ingérence ou de captation par des puissances étrangères.

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