L’Iran se prépare à des funérailles nationales pour Ali Khamenei après son assassinat

L’Iran s’apprête à organiser plusieurs jours de cérémonies funéraires en hommage au Guide suprême Ali Khamenei, tué lors des premières frappes américaines et israéliennes de la guerre, selon les autorités iraniennes. Les funérailles marqueront l’un des événements les plus importants de l’histoire récente de la République islamique, avec une semaine de deuil national et de vastes rassemblements prévus dans plusieurs villes.

Les cérémonies doivent débuter ce week-end à Téhéran avant de se poursuivre la semaine suivante à Qom et Mashhad. Des commémorations sont également prévues en Irak, où de nombreux fidèles chiites sont attendus.

Les autorités iraniennes présentent ces funérailles comme une démonstration de soutien populaire à la République islamique. L’ayatollah Mohammad Saidi a déclaré aux médias d’État qu’une forte mobilisation constituerait « un nouveau référendum pour la République islamique », soulignant l’importance politique accordée à ces rassemblements.

Afin de favoriser une participation massive, les autorités ont mis en place d’importants dispositifs logistiques. Des réductions sont proposées dans les hôtels, tandis que les réseaux de bus et de trains sont réorganisés pour acheminer les personnes souhaitant assister aux cérémonies. Les organisateurs prévoient également des dispositifs d’accueil et de restauration pour les participants.

Selon les responsables iraniens, ces funérailles doivent illustrer la résilience du régime après un conflit qu’ils décrivent comme existentiel. Les dirigeants espèrent rassembler des millions de personnes dans les principales villes du pays afin d’afficher l’unité nationale et la continuité des institutions de la République islamique.