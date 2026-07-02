Vers une interdiction du tabac pour les générations nées après 2009

L’Assurance maladie propose de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le tabagisme en interdisant la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009. Cette mesure, présentée dans son rapport annuel « Charges et produits », vise à faire émerger une génération qui ne pourra jamais acheter légalement du tabac. L’organisme estime que cette évolution permettrait de renforcer durablement la politique de prévention en France.

Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, Thomas Fatôme, a souligné que d’autres pays avaient déjà engagé cette voie, citant notamment le Royaume-Uni. Selon lui, malgré les hausses de prix et les avertissements sanitaires imposés depuis plusieurs années, la France reste en retrait par rapport à plusieurs de ses voisins dans la lutte contre le tabac.

Une stratégie plus large de prévention

Au-delà du tabac, l’Assurance maladie recommande de rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les produits alimentaires emballés, accompagné d’une indication sur leur niveau d’ultratransformation. Elle préconise également le port obligatoire du casque à vélo et sur les engins de déplacement personnel motorisés pour les plus de 12 ans, ainsi qu’une vaste campagne de vaccination contre les pneumocoques destinée aux personnes de plus de 65 ans.

Ces propositions s’inscrivent dans un contexte de forte dégradation des finances de l’Assurance maladie, dont le déficit est attendu à 13,8 milliards d’euros cette année avant de continuer à progresser dans les prochaines années. L’organisme estime que l’ensemble de ses recommandations, complétées par plusieurs mesures d’économies sur les dépenses de santé, pourrait permettre de dégager près de 3,9 milliards d’euros d’économies annuelles à l’horizon 2030.