Génération Z : Pierre Valentin décrypte le mal-être d’une jeunesse isolée

Dans son essai « Malaise dans la génération Z », l’écrivain de 28 ans analyse la solitude paradoxale des jeunes, prisonniers des réseaux sociaux et en quête de sens.

Pierre Valentin, 28 ans, publie chez Gallimard « Malaise dans la génération Z », un essai qui ausculte le profond mal-être des 13-31 ans. L’auteur y dresse un constat sans appel : cette génération, hyperconnectée, souffre d’une solitude inédite. Les réseaux sociaux, loin de tisser du lien, créent l’illusion d’une vie sociale active tout en maintenant les jeunes dans un isolement réel. « C’est la génération qui sort le moins de chez elle », explique-t-il. L’essayiste identifie plusieurs causes à cette épidémie de dépression : individualisme exacerbé, effondrement des perspectives d’avenir, radicalisation idéologique et désormais inquiétude face à l’intelligence artificielle.

Une jeunesse prisonnière des écrans

Ce diagnostic sociologique révèle une jeunesse prise au piège de sa propre tanière numérique. Les écrans remplacent les sorties, les interactions virtuelles se substituent aux rencontres physiques. Pour Pierre Valentin, l’urgence consiste à faire sortir la génération Z de cet enfermement qui nourrit anxiété et dépression. L’essayiste décortique les mécanismes qui ont conduit à cette situation : la promesse d’un monde connecté s’est transformée en prison dorée où chacun cultive sa solitude tout en étant perpétuellement sollicité.

Un retour paradoxal au religieux

L’auteur observe toutefois un phénomène paradoxal au sein de cette génération fracturée : un retour de la soif de sens, d’engagement et de transcendance. « La génération Z est paradoxalement fascinée par l’engagement religieux », note-t-il. Face au vide existentiel et à l’angoisse généralisée, certains jeunes se tournent vers des formes de spiritualité ou d’engagement radical. Cette quête d’absolu témoigne d’un besoin profond de repères dans une époque où les certitudes se sont effondrées. L’essai de Pierre Valentin offre ainsi une grille de lecture éclairante sur les multiples visages d’une génération en souffrance.