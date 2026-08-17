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Tahiti : près de 250 grammes d’ice découverts dans la valise d’une voyageuse

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Tahiti : près de 250 grammes d’ice découverts dans la valise d’une voyageuse
Tahiti : près de 250 grammes d’ice découverts dans la valise d’une voyageuse

Une nouvelle saisie de stupéfiants a été réalisée samedi 15 août à l’aéroport international de Tahiti-Faa’a. Une voyageuse de nationalité espagnole, arrivée en Polynésie française à bord d’un vol de la compagnie French Bee, a été contrôlée par les autorités à sa descente de l’avion.

La fouille de ses bagages aurait permis de découvrir près de 250 grammes d’ice, une forme particulièrement puissante de méthamphétamine. La drogue était dissimulée dans le double fond d’une valise, selon les informations rapportées par TNTV. Les autorités n’ont pas encore communiqué la provenance exacte du vol ni la destination finale supposée de la marchandise.

Une nouvelle saisie après une prise record

Cette interception intervient quelques semaines après une importante saisie effectuée dans le fret aérien en Polynésie française. Les agents avaient alors découvert 1,92 kilogramme de méthamphétamine et 1,04 kilogramme de cocaïne dans un colis expédié depuis les États-Unis.

L’enquête devra désormais déterminer si la voyageuse transportait la drogue pour son propre compte ou si elle agissait comme passeuse pour un réseau organisé. Les circonstances de son recrutement, l’origine de l’ice et les éventuels destinataires locaux devront également être établis. Aucune information n’a encore été communiquée sur les suites judiciaires données à son contrôle.

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