Clermont-Ferrand : une voiture percute des participants à la marche pour le climat, quatre blessés légers

Une voiture a renversé des participants à la marche pour le climat à Clermont-Ferrand, blessant légèrement quatre personnes. Le conducteur, qui n'a pas obéi aux signaux des forces de l'ordre présentes, a été appréhendé. Les circonstances de l'incident, potentiellement accidentelles ou délibérées, font l'objet d'une enquête.

Une voiture a renversé plusieurs participants à la marche pour le climat organisée ce samedi 26 septembre dans le centre de Clermont-Ferrand. Au moins quatre personnes ont été légèrement blessées dans l’incident. Elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportées au CHU de Clermont-Ferrand pour y recevoir des soins. Le conducteur du véhicule a été interpellé peu après les faits par les forces de l’ordre qui encadraient la manifestation.

L’incident s’est produit alors que le cortège remontait vers l’hôtel de ville, dans une zone particulièrement fréquentée en raison de la mobilisation. Selon les premiers éléments, l’automobiliste ne se serait pas arrêté malgré plusieurs tentatives pour l’immobiliser. La présence policière autour de la manifestation a permis une intervention rapide et l’arrestation du conducteur.

Les circonstances restent à établir

À ce stade, les motivations du conducteur ne sont pas connues. Rien ne permet donc d’affirmer que les manifestants ont été visés volontairement. Les investigations devront préciser les conditions dans lesquelles le véhicule s’est retrouvé sur l’itinéraire du cortège, la vitesse à laquelle il circulait et le comportement du conducteur avant et après les collisions.

Les enquêteurs devront également déterminer si l’incident relève d’une manœuvre dangereuse, d’une perte de contrôle ou d’un acte délibéré. Les premiers témoignages recueillis sur place et les éventuelles images de vidéosurveillance devraient permettre de reconstituer précisément la scène.

Une marche organisée dans le cadre d’une mobilisation nationale

La manifestation de Clermont-Ferrand s’inscrivait dans la journée nationale de mobilisation pour le climat organisée ce samedi dans de nombreuses villes françaises. Plusieurs associations, syndicats et collectifs avaient appelé à défiler pour réclamer davantage de mesures en faveur du climat, de la biodiversité et de la justice sociale.

L’incident a momentanément perturbé le déroulement de la marche, sans provoquer à ce stade de bilan plus lourd. Les quatre personnes blessées sont considérées comme légèrement atteintes. Les autorités doivent désormais préciser la qualification pénale retenue contre le conducteur et les suites qui seront données à son interpellation.