Carburants : Emmanuel Macron ouvre désormais la porte à une baisse des taxes si les prix continuent de flamber

Emmanuel Macron change de ton face à la flambée des prix à la pompe. Jeudi soir, lors de son entretien télévisé sur TF1 et France 2, le président de la République a explicitement ouvert la possibilité d’une baisse des taxes sur les carburants si les tarifs continuaient de s’envoler. Jusqu’ici, l’exécutif avait privilégié les aides ciblées et les mesures destinées à agir sur les prix et les approvisionnements.

Pour rappel, le gazole a atteint un record de 2,41€ le litre en moyenne en France⁠ et que la crise énergétique continue de peser directement sur les automobilistes. Le gouvernement avait encore annoncé mardi une série de dispositifs ciblés, mais Emmanuel Macron n’écarte désormais plus le levier fiscal.

« En fonction de l’évolution, il ne faut rien exclure »

Interrogé directement sur une éventuelle diminution de la fiscalité pesant sur l’essence et le gazole, Emmanuel Macron a répondu : « En fonction de l’évolution, il ne faut rien exclure. » Il a également assuré que le gouvernement prendrait d’autres mesures si la situation devait continuer à se dégrader.

Le président reste toutefois réservé sur le principe d’une baisse générale des taxes. Il estime qu’elle ne constituerait « pas la décision la plus vertueuse », notamment parce qu’elle profiterait à l’ensemble des automobilistes, sans distinction de revenus, et réduirait les recettes publiques.

Cette position marque une évolution dans le discours présidentiel. Ces derniers jours, Emmanuel Macron avait surtout insisté sur les moyens diplomatiques permettant de sécuriser les approvisionnements et de réduire la pression sur les cours. Le 16 septembre, il promettait ainsi d’agir pour faire baisser la pression sur les prix⁠.

Baisser les taxes de 20 centimes coûterait 1 milliard d’euros par mois

Emmanuel Macron a également chiffré le coût potentiel d’une diminution de la fiscalité. Selon lui, retirer 20 centimes de taxes sur chaque litre pendant un mois représenterait environ 1 milliard d’euros pour les finances publiques.

Le chef de l’État rappelle que les recettes liées aux carburants contribuent notamment au financement de l’État, des collectivités locales et de la Sécurité sociale. Il conditionne donc une éventuelle baisse des taxes à la situation budgétaire et à l’évolution de la crise.

Deux jours auparavant, le gouvernement avait par ailleurs indiqué qu’au 20 septembre, la hausse des prix n’avait pas créé de « cagnotte » fiscale : les recettes liées aux carburants affichaient au contraire une baisse de 407 millions d’euros. Une « règle d’or » doit être intégrée au budget 2027 afin que tout éventuel surplus de recettes soit réinjecté dans les dispositifs d’aide face à la crise énergétique.

Macron veut d’abord faire baisser les prix

Le président continue néanmoins de privilégier une action directe sur le coût du pétrole et des carburants. « Notre intérêt, c’est plutôt de baisser les prix avant de baisser les taxes », a-t-il déclaré jeudi soir.

L’Élysée mise notamment sur les discussions internationales autour des approvisionnements, des stocks stratégiques et des routes permettant d’acheminer le pétrole et les produits raffinés. Emmanuel Macron cherche également à obtenir une amélioration de la circulation des hydrocarbures alors que les tensions au Moyen-Orient perturbent fortement les marchés.

Le président s’est aussi opposé à l’idée évoquée par Donald Trump de restreindre les exportations américaines de gazole. Il a qualifié cette éventualité de « mauvaise » décision, estimant qu’elle aurait des conséquences sur les marchés internationaux mais également sur l’économie américaine. Une interdiction des exportations américaines de diesel pourrait notamment accentuer la pression sur les prix en Europe⁠.

Le gazole à 2,41€ en France, 2,23€ en moyenne dans l’Union européenne

La déclaration d’Emmanuel Macron intervient alors que les prix ont atteint des niveaux historiques. En France, le gazole a franchi les 2,41€ le litre en moyenne nationale le 20 septembre. Dans certaines stations, les prix relevés approchent même 3€ le litre.

La situation concerne une grande partie de l’Europe. Le prix moyen du gazole dans l’Union européenne a atteint 2,23€ le litre, un record, selon les données publiées jeudi 24 septembre. Des records ont été constatés dans 19 pays de l’Union.