Carburants : le prix du gazole atteint un nouveau record à 2,41 euros le litre

Le prix moyen du gazole poursuit sa hausse en France et atteint un nouveau niveau historique. Le litre s’affichait à 2,411 euros en moyenne dimanche 20 septembre, selon les prix relevés dans plus de 8 700 stations-service.

Cette nouvelle progression intervient alors que les marchés pétroliers restent fortement perturbés par la crise géopolitique et ses conséquences sur les approvisionnements. Dans certaines stations-service, le gazole est déjà vendu jusqu’à 2,90 euros le litre, se rapprochant ainsi du seuil symbolique des 3 euros.

L’essence également à des niveaux records

Les prix de l’essence restent eux aussi particulièrement élevés. Le sans-plomb 95 atteint en moyenne 2,25 euros le litre, contre 2,17 euros pour le SP95-E10. Le SP98 dépasse pour sa part les 2,28 euros. Le SP95-E10 se maintient depuis plus de dix jours au-dessus de son précédent sommet enregistré en 2022.

Face à cette flambée, le gouvernement prépare un nouveau dispositif destiné aux automobilistes les plus précaires, qui doit être annoncé dans les prochains jours. L’exécutif exclut toutefois, à ce stade, la mise en place d’une aide générale sans condition de revenus.

Le ministre des Comptes publics défend une intervention ciblée afin de limiter le coût pour les finances publiques. Le gouvernement entend ainsi concentrer les aides sur les ménages les plus exposés à la hausse des prix du carburant, alors que la progression à la pompe pèse directement sur les dépenses liées aux déplacements.