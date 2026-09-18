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Carburants : le prix moyen du gazole dépasse 2,39 euros, nouveau record

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Carburants : le prix moyen du gazole dépasse 2,39 euros, nouveau record
Carburants : le prix moyen du gazole dépasse 2,39 euros, nouveau record

Le prix moyen du gazole a dépassé 2,39 euros le litre en France, établissant un nouveau record. Le niveau atteint vendredi dépasse le précédent sommet enregistré en avril 2026, lorsque le litre de diesel avait franchi la barre des 2,38 euros. Cette nouvelle hausse intervient alors que les prix à la pompe suscitent des appels à manifester.

Le SP95-E10, carburant le plus vendu dans le pays, reste lui aussi à un niveau inédit depuis plusieurs années. Son prix moyen atteint 2,17 euros le litre, soit davantage que le précédent record de 2,11 euros enregistré le 14 juin 2022, dans un contexte marqué à l’époque par les conséquences de la guerre en Ukraine.

Plus de 700 stations au-dessus de 2,50 euros

Les tarifs affichés dans les stations-service témoignent de fortes disparités. Plus de 700 établissements proposent désormais le gazole à plus de 2,50 euros le litre, dont environ 70 au-dessus de 2,70 euros. Pour le SP95-E10, plus d’une centaine de stations affichent également un prix égal ou supérieur à 2,40 euros.

Les prix ne sont toutefois pas nécessairement actualisés chaque jour dans toutes les stations. Pour établir cette moyenne, les tarifs renseignés sur le site gouvernemental des prix des carburants sont pris en compte lorsqu’ils ont été mis à jour au cours des 31 derniers jours. Ce délai peut être prolongé dans certains cas, notamment lorsque des enseignes maintiennent volontairement certains tarifs à un niveau plafonné.

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