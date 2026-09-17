Face à la hausse des prix du carburant, Emmanuel Macron renforce les dialogues diplomatiques au Moyen-Orient pour améliorer l'approvisionnement, tout en prolongeant les aides financières pour les secteurs touchés. Cette double approche soulève des questions sur l’impact budgétaire, dans un contexte de dette publique croissante.

Face à la flambée des prix à la pompe et aux tensions sur l’approvisionnement, Emmanuel Macron multiplie les contacts au Moyen-Orient tandis que Sébastien Lecornu prolonge jusqu’en fin d’année les aides ciblées pour les secteurs professionnels les plus exposés, au prix d’une nouvelle pression sur des finances publiques déjà fragilisées.

La crise du carburant place l’exécutif français devant une double urgence : géopolitique d’un côté, sociale de l’autre. Emmanuel Macron a choisi de s’exprimer directement sur le réseau social X pour affirmer son engagement à « réduire les tensions » sur les marchés pétroliers, alors qu’environ 10 % des stations-service françaises connaissent des difficultés d’approvisionnement. « Quand le pétrole est sous pression, les prix à la pompe grimpent. Je sais ce que cela représente pour les Français », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a mis en avant une série d’échanges diplomatiques avec des partenaires clés de la région : le Premier ministre irakien en début de semaine, puis le prince héritier d’Arabie saoudite et l’émir du Qatar. L’objectif affiché est de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un cinquième du commerce mondial d’hydrocarbures avant le déclenchement du conflit entre les États-Unis et l’Iran, tout en sécurisant les infrastructures énergétiques des pays partenaires. « Plus de routes pour le pétrole, c’est moins de dépendance. Moins de dépendance, c’est plus de sécurité. Et plus de sécurité, c’est moins de pression sur les prix », a martelé le président.

Sur le plan concret, une déclaration conjointe franco-irakienne publiée lundi par l’Élysée prévoit que TotalEnergies et le gouvernement de Bagdad engagent des discussions sur plusieurs projets énergétiques à grande échelle, visant à renforcer la production pétrolière irakienne.

Sur le front intérieur, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé mercredi à ses ministres de prolonger jusqu’au 31 décembre les aides ciblées introduites en mai dernier, dont le coût initial était estimé à 1,2 milliard d’euros. Les pêcheurs, qui ont mené plusieurs actions de blocage ces derniers jours, verront leur aide portée de 25 à 35 centimes par litre, soit le plafond autorisé par le dispositif exceptionnel validé par la Commission européenne pour leur secteur. Une hausse que certains professionnels de la mer ont d’ores et déjà qualifiée de « poudre aux yeux », estimant que ces dix centimes supplémentaires restent insuffisants face à l’ampleur de la flambée.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics bénéficiera d’un soutien prolongé de 20 centimes par litre de gazole non routier, désormais élargi aux entreprises de moins de 50 salariés. Les agriculteurs, eux, percevront une aide de 15 centimes par litre, qui s’ajoutera au plan d’urgence déjà mis en place face aux sécheresses et aux intempéries.

Ces mesures soulèvent une question budgétaire épineuse. La prolongation des aides risque d’alourdir encore le budget 2027, à rebours des efforts de réduction des dépenses publiques affichés par le gouvernement. Certaines figures de la majorité, dont Édouard Philippe, plaident pour doubler ces aides ciblées, assurant que le financement pourrait être trouvé par des économies sur les dépenses de l’État. Une perspective difficile à tenir alors que la dette française se négocie auprès des créanciers à environ 4,5 %, un taux inédit depuis la crise financière de 2008, supérieur à ceux de l’Italie ou de la Grèce. Des pistes d’économies portant notamment sur certaines retraites, ainsi qu’une possible réduction des indemnités des ministres et de leurs conseillers, doivent être examinées lors d’un séminaire gouvernemental prévu jeudi à Matignon, avant une présentation aux parlementaires à la fin du mois.