Carburants : le gouvernement fera un point sur les aides d’ici à la fin août

La ministre déléguée à l’Énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a indiqué que l’exécutif dressera un bilan des dispositifs d’aide liés à la hausse des prix des carburants d’ici à la fin du mois d’août. Elle a rappelé que les mesures actuellement en vigueur restent accessibles jusqu’à cette échéance pour les secteurs les plus exposés et les ménages les plus modestes.

Interrogée sur France 2, la ministre a attribué la hausse des prix à la pompe aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Elle a reconnu que la tendance actuelle est orientée à la hausse, tout en soulignant qu’il demeure difficile de prévoir l’évolution des cours dans les prochaines semaines.

Des tensions internationales qui pèsent sur les prix

Le gouvernement n’exclut pas une adaptation des dispositifs existants, mais aucune décision n’a été prise à ce stade. Maud Bregeon a précisé qu’un point serait effectué avant la fin de l’été afin d’évaluer l’évolution de la situation et la nécessité d’éventuelles prolongations des aides.

La hausse des carburants est alimentée par plusieurs facteurs internationaux. Outre la reprise des tensions entre les États-Unis et l’Iran depuis la fin juin, la Russie a suspendu début juillet ses exportations de gazole afin de faire face à des pénuries sur son territoire, une décision qui contribue également aux tensions sur les marchés de l’énergie.