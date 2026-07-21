Coca-Cola transforme ses canettes avec un nouveau design mondial

Coca-Cola vient de dévoiler la nouvelle apparence de ses canettes et de ses bouteilles. La marque américaine ne touche ni à la recette ni au goût de ses boissons, mais revoit profondément leur présentation afin d’unifier son image dans plus de 200 marchés. Le déploiement a commencé en juillet 2026 en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. Le rouge historique reste au centre des emballages, mais il occupe désormais une place encore plus importante. Le logo Coca-Cola apparaît dans un format plus imposant, tandis que le célèbre ruban ondulé devient davantage visible. Les différentes versions de la boisson adoptent une identité commune, tout en conservant des signes distinctifs destinés à éviter toute confusion dans les rayons.

Un logo agrandi et un rouge beaucoup plus présent

Le changement le plus visible concerne les canettes de Coca-Cola Original Taste. Le nouveau design repose sur une présentation plus dépouillée, dominée par le rouge et le blanc. Le nom Coca-Cola, toujours écrit avec sa typographie historique, gagne en taille et devient l’élément central de l’emballage.

Le ruban blanc, qui traverse depuis des décennies les publicités et les conditionnements de la marque, est également renforcé. Cette vague, officiellement appelée « Dynamic Ribbon », apparaît de manière plus large et plus structurée. Le carré rouge utilisé dans la communication de Coca-Cola, baptisé « Arden Square », complète cette nouvelle identité.

La marque conserve ainsi ses éléments les plus reconnaissables, mais les présente de manière plus uniforme. Les canettes, les bouteilles, les packs, les réfrigérateurs installés dans les commerces et les supports numériques doivent progressivement adopter les mêmes règles graphiques.

Coca-Cola Zero Sugar se distingue avec un large ruban noir

La transformation est particulièrement visible sur Coca-Cola Zero Sugar. Jusqu’à présent, les emballages de la version sans sucre utilisaient déjà le rouge et le noir, mais leur organisation variait selon les formats et les pays. Les nouvelles canettes restent majoritairement rouges, comme celles du Coca-Cola Original, mais elles sont traversées par un large ruban noir. La mention « Zero Sugar » est agrandie afin d’être immédiatement identifiable. Sur les bouteilles en plastique et en verre, un bouchon noir complète ce dispositif. Coca-Cola cherche ainsi à rapprocher visuellement ses deux produits principaux sans les rendre identiques. Le rouge permet de reconnaître immédiatement la marque, tandis que le noir reste associé à la version sans sucre.

Les multipacks de Coca-Cola Zero Sugar adopteront également cette nouvelle présentation. Durant la période de transition, certains lots pourront cependant conserver temporairement des éléments rouges ou mélanger l’ancien et le nouveau design. Les emballages déjà produits seront écoulés avant leur remplacement complet.

Aucun changement dans les recettes

Cette nouvelle apparence ne s’accompagne d’aucune modification de la composition des boissons. Coca-Cola Original Taste et Coca-Cola Zero Sugar conservent leurs recettes actuelles, leurs ingrédients et leur goût. Le changement porte uniquement sur l’identité graphique des canettes, des bouteilles et des emballages collectifs. Les variantes aromatisées, notamment celles au citron, à la cerise ou à la vanille selon les marchés, doivent elles aussi adopter progressivement cette nouvelle organisation visuelle. Coca-Cola Light et Coca-Cola Zero Sugar Zero Caféine conserveront en revanche leur présentation actuelle dans les pays où ce nouveau dispositif a déjà été détaillé. La refonte vise d’abord les gammes Original Taste, Zero Sugar et leurs principales déclinaisons aromatisées.

Une seule identité pour plus de 200 marchés

Coca-Cola était confronté à de nombreuses différences entre ses emballages selon les régions, les formats et les circuits de distribution. La nouvelle identité doit réduire ces variations et permettre aux consommateurs de retrouver les mêmes codes graphiques dans les supermarchés, les restaurants, les distributeurs automatiques ou les campagnes numériques.

« Coca-Cola est l’une des marques les plus reconnues au monde, et cela implique la responsabilité de continuer à évoluer », a déclaré Arnab Roy, président de la catégorie Coca-Cola au niveau mondial. Le groupe veut présenter ses produits de manière plus cohérente, tout en conservant les éléments associés à la marque depuis plusieurs générations. Rapha Abreu, vice-président mondial chargé du design, évoque de son côté une identité visuelle unique destinée à offrir la même expérience de marque aux consommateurs, quel que soit leur pays.

Les anciennes et nouvelles canettes vont cohabiter

Le remplacement ne sera pas immédiat dans tous les commerces. Les anciennes canettes et les nouveaux modèles pourront rester côte à côte pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon les stocks disponibles et le calendrier des différents embouteilleurs. Coca-Cola prévoit une installation progressive de cette identité sur l’ensemble de ses emballages, mais aussi sur ses réfrigérateurs, ses présentoirs, ses campagnes publicitaires et ses plateformes numériques. La marque a également créé de nouveaux outils internes destinés à imposer les mêmes règles aux équipes marketing et aux agences travaillant dans les différents pays.

Cette refonte constitue l’un des changements visuels les plus importants opérés récemment par Coca-Cola. La marque ne renonce pas à son logo historique ni à sa couleur rouge, mais les rend encore plus visibles. Pour les consommateurs, le changement le plus facile à repérer sera celui des canettes Zero Sugar, désormais marquées par une grande vague noire et une mention sans sucre beaucoup plus imposante.