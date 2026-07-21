Chagos : la Cour d’appel britannique réserve sa décision sur l’expulsion de Chagossiens

La Cour d’appel du British Indian Ocean Territory (BIOT), siégeant à Londres, a mis en délibéré sa décision concernant l’avis d’expulsion visant quatre Chagossiens installés depuis février 2026 sur l’île du Coin, dans l’atoll de Peros Banhos. À l’issue de trois jours d’audience, aucune date n’a été annoncée pour le prononcé du jugement.

Les quatre ressortissants britanniques, descendants de Chagossiens expulsés de l’archipel à la fin des années 1960 et au début des années 1970, revendiquent le droit de retourner sur les terres de leurs ancêtres. La juridiction doit notamment se prononcer sur leur droit à l’autodétermination, tandis que l’avis d’expulsion pourrait être confirmé si la position défendue par Maurice est jugée prépondérante.

Un dossier toujours suspendu aux négociations

Cette procédure intervient dans un contexte d’incertitude autour de la rétrocession des Chagos à Maurice. Les discussions entre Londres et Port-Louis avaient abouti à un accord de principe en 2025, prévoyant notamment le maintien de la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia sous un régime spécifique.

Depuis, plusieurs éléments ont rebattu les cartes, notamment le changement de majorité politique au Royaume-Uni, la démission de l’ancien Premier ministre Keir Starmer, favorable à l’accord, ainsi que les réserves exprimées par une partie de la classe politique britannique et de l’opinion publique. En attendant la décision de la Cour d’appel, l’avenir des quatre Chagossiens et celui du processus de rétrocession de l’archipel demeurent incertains.