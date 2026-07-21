Riyadh Air teste sa classe affaires sur le vol inaugural vers Madrid

Lancée en octobre 2025 sur la liaison Riyad-Londres, Riyadh Air multiplie les nouvelles routes et affiche des ambitions mondiales. Retour sur le vol inaugural vers Madrid, de l’aéroport King Khalid jusqu’à l’atterrissage.

S’imposer face à Qatar Airways, Emirates ou Etihad Airways relève du défi. Riyadh Air, deuxième compagnie nationale d’Arabie saoudite après Saudia, a pourtant choisi de se lancer sur ce marché ultra-concurrentiel, en démarrant ses opérations commerciales depuis l’aéroport international King Khalid de Riyad à l’automne 2025. Les vols vers Londres-Heathrow ont été ouverts au grand public en juin seulement, mais depuis, les annonces s’accélèrent : Riyad est désormais reliée au Caire, à Dubaï et à Malaga. Manchester, Kuala Lumpur, Mumbai et Dacca doivent rejoindre le réseau dans les prochaines semaines.

L’expérience commence avant même l’embarquement, au salon Hafawa du terminal 2. Imaginé par le studio Yabu Pushelberg, cet espace de près de 2 000 mètres carrés s’inspire des teintes et des lignes du désert saoudien. Son nom, tiré du mot arabe désignant l’accueil chaleureux, se traduit dès l’entrée par une offrande de café et de dattes. Le salon se divise en plusieurs pièces : une salle de restauration avec buffet de mezzés arabes et plats chauds, une salle executive proposant des plats à la carte comme un machbous de crevettes ou un filet de bœuf, un coin boissons avec vins et bières sans alcool ainsi que des mocktails, des fauteuils de massage, des douches et des pièces privées pour se reposer. La musique d’ambiance feutrée tranche nettement avec l’agitation du terminal visible depuis la partie extérieure du salon. Un second Hafawa est prévu à Londres-Heathrow, sans calendrier précis à ce stade.

À bord, la cabine classe affaires se distingue par un « canopy twist » au-dessus de chaque siège, des nuances de violet omniprésentes et une profusion de textures sur les sièges et les tablettes. La porte coulissante garantit une intimité totale. Chaque suite dispose de deux ports USB-C, d’un port USB-A et d’une prise britannique de type G. L’écran de divertissement mesure 32 pouces ; il est possible d’y connecter ses propres écouteurs en Bluetooth ou d’utiliser les haut-parleurs intégrés à l’appuie-tête. La carte de vol affiche des informations issues de Wikipédia sur les villes survolées. La trousse de confort contient des produits de la marque saoudienne Kayanee, complétés par un masque de nuit et une brosse à dents Marvis.

Le vol inaugural vers Madrid décollait à 2 heures du matin. Le siège Safran Unity, converti en lit plat avec surmatelas épais, a permis un repos confortable. Au réveil, pain perdu, viennoiseries et fruits frais attendaient, à la hauteur de ce que proposait le salon au sol. La compagnie a consacré huit mois à peaufiner son service sur des vols réservés à son personnel entre Londres et Riyad avant d’ouvrir les lignes au public, et le résultat se ressent.

Riyadh Air se positionne comme une alternative crédible sur le hub moyen-oriental très fréquenté par les Européens en transit vers l’Asie ou l’Afrique. Son réseau reste limité, mais la compagnie annonce vouloir desservir plus de 100 villes d’ici 2030.