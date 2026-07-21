Italie : 770 kg de cocaïne saisis dans un conteneur de bananes au port de Vado Ligure

Les autorités italiennes ont annoncé mardi la saisie de 770 kg de cocaïne « extra pure » dans le port de Vado Ligure, en Ligurie. Selon la police financière et les services des douanes, la drogue était dissimulée dans des dizaines de palettes de bananes transportées à bord d’un conteneur frigorifique en provenance de l’un des principaux ports d’Équateur. La valeur de cette cargaison est estimée à environ 250 millions d’euros sur le marché de la revente.

Cette opération constitue l’une des plus importantes saisies de cocaïne réalisées ces dernières années dans ce port stratégique du nord-ouest de l’Italie. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier les organisations criminelles impliquées dans l’acheminement de la marchandise et son réseau de distribution en Europe.

Une nouvelle saisie d’ampleur en quelques semaines

Cette découverte intervient moins de trois semaines après une précédente opération menée dans le même port de Vado Ligure. Les forces de l’ordre y avaient alors intercepté 340 kg de cocaïne, dont la valeur était estimée à 120 millions d’euros. La répétition de ces saisies confirme la place du port parmi les points d’entrée utilisés par les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants.

Les autorités italiennes rappellent que les cargaisons de fruits en provenance d’Amérique du Sud figurent parmi les moyens de dissimulation les plus fréquemment utilisés par les organisations criminelles pour acheminer la cocaïne vers le marché européen. Les contrôles ont été renforcés dans les principaux ports du pays afin de détecter ces cargaisons illicites.