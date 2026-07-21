Royaume-Uni : le gouvernement Burnham supprime la TVA sur l’électricité des ménages pour l’hiver prochain

Le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, a annoncé la suppression de la TVA sur les factures d’électricité des ménages à compter du 1er octobre, marquant sa première mesure en faveur du pouvoir d’achat depuis son arrivée au pouvoir. Cette décision vise à atténuer l’impact d’une possible hausse des prix de l’énergie avant l’hiver. Selon les estimations du gouvernement, un foyer moyen économisera environ 45 livres sterling par an, soit près de 53 euros.

Le coût de cette mesure est évalué à 850 millions de livres sterling, soit environ un milliard d’euros pour les finances publiques. Pour la financer, l’exécutif a confirmé l’abandon du projet de carte d’identité numérique lancé par le précédent gouvernement de Keir Starmer. Cette réforme, très contestée au Royaume-Uni, devait représenter une dépense estimée à 1,8 milliard de livres sterling sur trois ans, permettant ainsi au nouveau gouvernement de dégager des marges budgétaires.

Une première mesure pour répondre à la crise du coût de la vie

La suppression de la TVA ne concernera toutefois que l’électricité et non le gaz. Son entrée en vigueur coïncidera avec la prochaine révision du plafond des prix de l’énergie fixée par le régulateur britannique Ofgem, chargé d’encadrer les tarifs appliqués aux consommateurs en fonction de l’évolution des marchés de gros.

Le gouvernement assure que cette décision respecte les règles budgétaires malgré les interrogations des marchés sur l’évolution de la dette publique britannique. Andy Burnham a indiqué que les éventuelles mesures complémentaires destinées à soutenir le pouvoir d’achat ou financer de nouvelles réformes seront présentées lors du prochain budget, tout en promettant de maintenir une gestion rigoureuse des finances publiques.