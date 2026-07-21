L’Équipe du soir : Johan Micoud, Éric Blanc et Régis Testelin quittent le talk d’Olivier Ménard

Après avoir longtemps vu son avenir incertain, L’Équipe du soir sera bien de retour à la rentrée sur la chaîne L’Équipe. Mais l’émission quotidienne d’Olivier Ménard, lancée en 2008, abordera cette nouvelle saison avec un visage profondément renouvelé. Lors du dernier numéro de la saison, diffusé le 20 juillet, le présentateur a annoncé le départ de trois chroniqueurs emblématiques : Johan Micoud, Éric Blanc et Régis Testelin.

Visiblement ému, Olivier Ménard a tenu à leur rendre hommage à l’antenne. « C’est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », a-t-il déclaré, saluant des compagnons de route qui ont largement contribué à l’identité du programme.

Une émission qui « va beaucoup changer »

Au-delà de ces départs, Olivier Ménard a également annoncé une profonde évolution de L’Équipe du soir. « L’émission va beaucoup changer », a-t-il promis, sans dévoiler les contours de la future formule. Seule précision apportée : Régis Testelin, journaliste au quotidien L’Équipe depuis 2001, pourrait continuer à collaborer au programme « sous une autre forme » à partir de la rentrée.

Ces changements interviennent dans un contexte particulier pour la chaîne. Selon des informations publiées ces dernières semaines, L’Équipe du soir avait été fragilisée par une baisse de ses audiences et par le plan d’économies engagé au sein du groupe. Finalement reconduite, l’émission entame une nouvelle phase de son histoire avec l’objectif de retrouver une nouvelle dynamique.

Une page se tourne après près de vingt ans d’antenne

Depuis son lancement en septembre 2008, L’Équipe du soir s’est imposée comme l’un des rendez-vous incontournables de la chaîne L’Équipe. Le talk sportif a célébré son 4 000ᵉ numéro en octobre dernier et a accueilli au fil des années de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Michel Platini, Didier Drogba, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande.

Les départs de Johan Micoud et d’Éric Blanc marquent la fin d’une époque. Ancien international français, Micoud occupait régulièrement le rôle de « président » du débat, tandis que l’ex-rugbyman Éric Blanc apportait un regard différent sur l’actualité sportive. Leur sortie du plateau illustre la volonté de la chaîne de renouveler l’émission, dont la nouvelle formule sera dévoilée à la rentrée.