Alcool : les commerces de proximité renforcent la lutte contre la vente aux mineurs

La Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité (FECP) a lancé une campagne nationale destinée à renforcer le respect de l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs. Déployée dans 5.000 magasins, cette opération est menée avec plusieurs enseignes, dont Carrefour Proximité, Casino, Franprix, U Proximité France et Francap (Coccinelle, G20…), afin de rappeler les obligations des commerçants et de sensibiliser les consommateurs.

Des affiches et autocollants portant le slogan « -18, ça passe pas » seront installés dans les rayons concernés et aux caisses. L’objectif est également de banaliser la demande d’une pièce d’identité, un geste que la FECP juge indispensable pour faire respecter la loi, mais qui peut parfois provoquer des tensions entre les clients et les salariés.

Des professionnels mieux accompagnés

Pour aider les équipes sur le terrain, la fédération met à leur disposition un livret pédagogique présentant les situations les plus courantes, comme les contestations, les achats réalisés pour le compte de mineurs ou les conflits en caisse. Cette campagne vient compléter les formations déjà proposées par la branche professionnelle ainsi qu’un site internet dédié à la prévention.

Cette initiative intervient alors que les infractions restent fréquentes. Selon des tests réalisés en 2025 par l’association Addictions France à Nantes, Angers et Rennes, près de neuf commerces sur dix ont vendu de l’alcool à des mineurs, malgré l’interdiction légale. La FECP espère ainsi renforcer la protection des jeunes, notamment durant la période estivale où la consommation d’alcool est plus élevée.