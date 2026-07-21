Claire Hédon quitte la Défenseure des droits après un mandat marqué par les Outre-mer

Après six années à la tête de la Défenseure des droits, Claire Hédon quitte ses fonctions en laissant une institution confrontée à une hausse continue des saisines et à des difficultés persistantes dans l’accès aux services publics. Nommée en 2020, elle a fait des territoires ultramarins l’un des principaux axes de son action, estimant que les écarts observés avec l’Hexagone relevaient avant tout d’une question d’égalité devant la loi et de respect des droits fondamentaux.

Au cours de son mandat, l’institution a vu progresser de manière significative le nombre de réclamations qui lui étaient adressées, notamment concernant les relations avec les administrations. Dans les Outre-mer, plusieurs milliers de dossiers ont été enregistrés, avec une forte concentration à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique. Les difficultés d’accès à l’eau, aux soins, à l’éducation ou encore aux services publics ont occupé une place centrale dans ses différents rapports.

Mayotte est devenue le principal dossier de Claire Hédon. Elle y est intervenue à plusieurs reprises pour dénoncer les conséquences des pénuries d’eau, les difficultés d’accès aux soins, les conditions de scolarisation ainsi que les effets des opérations de lutte contre l’immigration clandestine sur les droits des personnes concernées. Elle a régulièrement rappelé que les impératifs de sécurité ne devaient pas conduire à remettre en cause les garanties prévues par l’État de droit.

La Défenseure des droits s’est également exprimée sur plusieurs dossiers emblématiques touchant les territoires ultramarins, parmi lesquels la pollution au chlordécone aux Antilles, les retards dans le versement des retraites, les échouements massifs de sargasses, la pollution au mercure en Guyane ou encore les conséquences de la dématérialisation des démarches administratives. Elle a aussi fait de la protection de l’enfance l’un des axes majeurs de son mandat, estimant que les insuffisances relevaient davantage d’un manque de moyens que d’un vide juridique.

Si ses recommandations ont régulièrement alimenté les débats parlementaires et les contentieux devant les juridictions administratives, Claire Hédon a elle-même souligné les limites de son institution, dépourvue de pouvoir contraignant. Son successeur héritera d’un chantier considérable, dans un contexte où les inégalités d’accès aux droits demeurent particulièrement marquées dans plusieurs collectivités ultramarines malgré les nombreuses alertes formulées au cours des six dernières années.