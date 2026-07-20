Dunkerque : un homme armé d’un couteau neutralisé par la police

Un homme de 54 ans a été neutralisé dimanche à Dunkerque après avoir brandi un couteau en direction d’un policier. L’individu courait vers les forces de l’ordre lorsqu’un tir a été effectué pour l’arrêter. L’intervention s’est déroulée dans les rues de la ville portuaire du Nord.

Un tir pour stopper l’individu

Le quinquagénaire était armé d’une lame au moment des faits. Les circonstances précises qui ont conduit à cette confrontation avec la police restent à éclaircir. L’homme a été maîtrisé après le tir du fonctionnaire.

Cette intervention illustre les situations de danger auxquelles sont confrontés les policiers lors de leurs patrouilles. Les enquêteurs devront déterminer les motivations de l’homme et reconstituer le déroulement exact de l’incident survenu ce dimanche dans la cité dunkerquoise.