Un juge américain suspend temporairement la fusion Paramount-Warner Bros

Une juge fédérale américaine a bloqué lundi la fusion à 110 milliards de dollars entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, à la suite d’une plainte déposée par une coalition de douze États américains.

L’accord, qui devait donner naissance à un géant contrôlant plus d’un quart des sorties cinématographiques majeures aux États-Unis, est suspendu pour quatorze jours. La juge du tribunal fédéral Araceli Martínez-Olguín a émis cette ordonnance de suspension temporaire lundi, après avoir entendu les arguments des deux parties la semaine précédente.

La coalition de douze États, menée par la Californie et New York, soutient que la fusion causerait un « préjudice substantiel aux salles de cinéma, aux distributeurs câblés et, en définitive, aux spectateurs à travers le pays ». Les procureurs représentant ces États craignent que le rapprochement des deux studios ne réduise la concurrence et ne fasse grimper les prix pour les consommateurs.

Paramount et Warner Bros ont répliqué que les États avaient mal évalué le marché et que la fusion améliorerait l’efficacité de leurs services de streaming. La juge n’a pas retenu cet argument, estimant que « l’intérêt vital du public dans l’application du droit antitrust » primait sur tout retard temporaire imposé aux entreprises.

Dans sa décision, Martínez-Olguín a relevé que la coalition soulevait des « questions sérieuses » quant aux effets de l’opération sur la distribution cinématographique. Elle a averti qu’autoriser la fusion à ce stade rendrait la situation « extraordinairement difficile à démêler » si le tribunal décidait ultérieurement de l’interdire définitivement. Pendant la durée de l’injonction, les deux groupes ne peuvent ni finaliser l’accord ni entamer l’intégration de leurs activités.

La juge a précisé que Paramount et Warner Bros « continueront à fonctionner comme des entreprises distinctes et viables en concurrence sur le marché » le temps que la procédure judiciaire suive son cours. La prochaine audience est fixée au mois d’août.

L’enjeu dépasse le seul aspect financier. Une fusion réussie unirait deux studios centenaires et rivaux historiques de Hollywood, qui détiennent ensemble des franchises comme Harry Potter, Batman, Mission : Impossible et Top Gun, ainsi que des chaînes de télévision telles que CNN, MTV et Nickelodeon. Les actionnaires de Warner Bros avaient approuvé le rachat par Paramount en avril dernier.