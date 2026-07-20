Trump annonce des améliorations majeures pour l’avion présidentiel offert par le Qatar

Donald Trump a déclaré dimanche que le Boeing 747 offert par le Qatar, qu’il utilise comme Air Force One depuis le 1er juillet, allait être envoyé en révision pour recevoir des équipements supplémentaires. Ces annonces interviennent après des interrogations publiques sur les dispositifs de sécurité de l’appareil.

L’avion présidentiel d’origine qatarie va subir des modifications que Donald Trump a qualifiées de maximales. Le président américain a fait cette déclaration dimanche depuis la base aérienne de Joint Base Andrews, dans le Maryland, sans préciser ni le calendrier ni la nature exacte des travaux envisagés.

Trump a commencé à utiliser cet appareil le 1er juillet dernier, après l’avoir accepté comme don du Qatar l’année précédente. Des travaux de rénovation accélérés avaient alors été engagés pour adapter le jumbo-jet aux exigences de la présidence américaine.

L’annonce de ces nouvelles améliorations fait suite à des questions soulevées sur les capacités sécuritaires du Boeing 747. L’avion présidentiel doit répondre à des normes très strictes en matière de communications chiffrées, de contre-mesures électroniques et de protection contre d’éventuelles attaques.