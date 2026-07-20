Deux hommes tués par l’ICE aux États-Unis en une semaine

Lorenzo Salgado Araujo, 52 ans, et Joan Sebastián Durán Guerrero, 26 ans, ont été abattus par des agents de l’ICE lors d’interpellations routières au Texas et dans le Maine. Ces deux morts en six jours relancent les critiques contre la politique migratoire de l’administration Trump.

Le premier incident s’est produit à Houston, au Texas. Lorenzo Salgado Araujo, 52 ans, se rendait au travail avec son frère et deux autres passagers lorsque des agents de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) ont commencé à suivre son véhicule. Après l’avoir contraint à s’arrêter, ils ont tiré un coup de feu fatal à travers la vitre ouverte côté passager.

Six jours plus tard, à Biddeford, dans le Maine, Joan Sebastián Durán Guerrero, 26 ans, circulait dans son quartier quand des agents l’ont intercepté à une intersection. L’endroit se trouvait juste devant la laverie automatique où il avait l’habitude d’emmener sa fille de trois ans. Il a été abattu sur place.

Ces deux hommes tués à bord de leur voiture par des agents fédéraux en l’espace d’une semaine ont ravivé la colère de nombreux opposants à la politique migratoire de Donald Trump, que ses détracteurs qualifient de militarisée. L’ICE n’a pas encore fourni de détails complets sur les circonstances exactes ayant conduit aux tirs dans chacun des deux cas.