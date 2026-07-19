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Les États-Unis face à leur pire épidémie de cyclosporose avec 1 600 cas

19 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Les États-Unis face à leur pire épidémie de cyclosporose avec 1 600 cas
Les États-Unis face à leur pire épidémie de cyclosporose avec 1 600 cas

Les autorités sanitaires américaines font face à une vague sans précédent de cyclosporose, une maladie intestinale parasitaire transmise par des aliments ou de l’eau contaminés par des matières fécales. Les premières pistes sur l’origine de la contamination commencent à émerger.

Jamais les États-Unis n’avaient enregistré autant de cas de cyclosporose en une seule année. Au moins 1 600 personnes ont été touchées par cette épidémie, faisant de 2026 l’année la plus sévère jamais documentée pour cette maladie intestinale.

La cyclosporose est provoquée par un parasite microscopique, Cyclospora cayetanensis, qui se transmet à l’être humain via l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par des matières fécales. Les symptômes, principalement digestifs, peuvent durer plusieurs semaines sans traitement adapté.

Les autorités sanitaires ont ouvert une enquête pour identifier l’origine précise de cette vague de contamination. Les premiers éléments de l’investigation commencent à être rendus publics, sans que les sources alimentaires responsables n’aient encore été formellement désignées.

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