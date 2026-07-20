L’Azerbaïdjan réclame l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a appelé ce lundi à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et d’autres territoires français d’outre-mer, qu’il considère comme des colonies. Cette déclaration intervient dans un contexte de relations déjà tendues entre Bakou et Paris. La prise de position du dirigeant azerbaïdjanais marque une nouvelle étape dans l’offensive diplomatique menée par son pays contre la France.

Des tensions diplomatiques persistantes

Paris avait dénoncé début 2025 les tentatives de déstabilisation de la part de l’Azerbaïdjan. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait alors pointé du doigt les ingérences de Bakou dans la politique française en Nouvelle-Calédonie, réclamant leur arrêt immédiat. La diplomatie française reste particulièrement vigilante face à ces manœuvres qui visent directement la souveraineté nationale sur ses territoires du Pacifique.

Cette sortie d’Aliev relance le débat sur le statut des territoires d’outre-mer français et leurs liens avec la métropole. L’Azerbaïdjan semble multiplier les initiatives pour affaiblir la position française sur la scène internationale, notamment depuis les tensions liées au conflit du Haut-Karabakh et aux relations entre Paris et Erevan.