Pierre & Vacances racheté par le fonds émirati Mubadala Capital

Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a officialisé ce dimanche 20 juillet son rachat par Mubadala Capital, fonds d’investissement d’Abu Dhabi. L’accord intervient après que la société émiratie a sécurisé plus de 80 % du capital du groupe français. Cette opération marque un tournant dans l’histoire de l’entreprise tricolore, dont les difficultés financières récentes avaient ouvert la voie à une recapitalisation.

Un accord après la sécurisation du capital

Le rapprochement entre les deux entités a été formalisé dans un communiqué de presse diffusé ce dimanche. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été précisés à ce stade. Pierre & Vacances, spécialisé dans les résidences de tourisme et les parcs de loisirs, compte parmi les acteurs majeurs du secteur en France avec ses enseignes Pierre & Vacances et Center Parcs.

Mubadala Capital, bras d’investissement du fonds souverain d’Abu Dhabi, élargit ainsi son portefeuille d’actifs touristiques européens. Le groupe français conservera son implantation hexagonale et ses sites répartis sur le territoire national. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de diversification des investissements émiratis dans l’industrie du tourisme et des loisirs.