Les Houthis décrètent un embargo maritime contre l’Arabie saoudite

Le mouvement yéménite Houthis, soutenu par l’Iran, a annoncé lundi un embargo maritime contre l’Arabie saoudite, incluant la fermeture du détroit de Bab al-Mandab aux navires saoudiens. Cette mesure intervient une semaine après une escalade militaire significative entre les deux parties.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a déclaré lundi que l’embargo prenait effet immédiatement, en représailles à ce qu’il a qualifié de « siège injuste et oppressif » imposé par Riyad depuis près de douze ans sur les ports et aéroports du nord-ouest du Yémen, sous contrôle houthi. « Tout acte inconsidéré commis par l’ennemi saoudien sera accueilli par une escalade globale et décisive », a-t-il averti, invoquant la logique de « l’œil pour l’œil ».

Le directeur adjoint du bureau médiatique houthi, Nasruddin Amer, a précisé sur X que les forces du mouvement procédaient à la « fermeture de Bab al-Mandab aux navires ennemis saoudiens ». Ce détroit de 32 kilomètres de large, situé entre le sud-ouest du Yémen et la Corne de l’Afrique, constitue le passage méridional vers la mer Rouge, elle-même reliée à la Méditerranée par le canal de Suez. Les autorités saoudiennes n’ont pas réagi dans l’immédiat.

L’annonce survient dans un contexte de regain de tensions. La semaine dernière, les Houthis avaient tiré des missiles sur l’aéroport d’Abha, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, après des frappes aériennes sur l’aéroport de Sanaa revendiquées par le gouvernement yéménite soutenu par Riyad. Ce gouvernement affirmait vouloir empêcher un avion iranien d’atterrir dans la capitale sans autorisation.

L’enjeu stratégique est considérable. Depuis la fermeture effective du détroit d’Ormuz dans le Golfe, liée au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, l’Arabie saoudite a réorienté plus de 70 % de ses exportations de brut vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Selon les données des cabinets Kpler et Signal Ocean, environ 4 millions de barils par jour y ont transité ces dernières semaines, contre quelque 973 000 barils par jour un an plus tôt. Au total, les volumes pétroliers franchissant Bab al-Mandab ont atteint 7,4 millions de barils par jour en juin, soit environ 7 % de la production mondiale.

Mohammed Albasha, analyste au cabinet de conseil en risques Basha Report, basé aux États-Unis, juge la situation incertaine : « Même si aucun navire n’est attaqué, la seule annonce risque de perturber le trafic maritime et de créer une incertitude pour les ports saoudiens. La question centrale reste de savoir si les Houthis passeront des menaces à l’action directe », a-t-il déclaré.

Le conflit yéménite, qui a débuté en 2014 lorsque les Houthis ont chassé le gouvernement de Sanaa, s’est intensifié en 2015 avec l’intervention d’une coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite. Les combats ont fait plus de 150 000 morts selon les estimations, et plus de 22 millions de Yéménites dépendent d’une aide humanitaire, d’après les Nations unies. Une trêve informelle était en vigueur depuis 2022, mais la semaine écoulée marque la reprise la plus sérieuse des hostilités depuis lors.

Les Houthis avaient déjà perturbé massivement le trafic maritime en mer Rouge et dans le golfe d’Aden à partir d’octobre 2023, coulant quatre navires et tuant neuf membres d’équipage. Bien qu’ils aient suspendu ces attaques après le cessez-le-feu à Gaza en octobre dernier, le nombre de transits par Bab al-Mandab n’a pas retrouvé ses niveaux antérieurs, selon les données du Fonds monétaire international.