Le Koweït accuse l’Iran d’avoir endommagé des infrastructures vitales

Le ministère koweïtien de la Défense a dénoncé des attaques iraniennes ayant provoqué des incendies et causé de « graves dommages » à des installations civiles et stratégiques du pays.

Le Koweït pointe directement la responsabilité de Téhéran. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, le major général Saud Abdulaziz Al-Otaibi, l’Iran « continue de cibler des installations civiles et vitales du pays », endommageant des infrastructures rattachées au ministère de l’Électricité, de l’Eau et des Énergies renouvelables.

Le responsable militaire koweïtien a qualifié ces frappes d’« agression iranienne répréhensible », soulignant qu’elles ont déclenché des incendies et infligé de « graves dommages » aux sites touchés. Le ministère n’a pas précisé la nature exacte des moyens utilisés lors de ces attaques.