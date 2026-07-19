Le Koweït accuse l’Iran d’avoir endommagé des infrastructures vitales

Le ministère koweïtien de la Défense a dénoncé des attaques iraniennes ayant provoqué des incendies et causé de « graves dommages » à des installations civiles et stratégiques du pays.
Le Koweït pointe directement la responsabilité de Téhéran. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, le major général Saud Abdulaziz Al-Otaibi, l’Iran « continue de cibler des installations civiles et vitales du pays », endommageant des infrastructures rattachées au ministère de l’Électricité, de l’Eau et des Énergies renouvelables.
Le responsable militaire koweïtien a qualifié ces frappes d’« agression iranienne répréhensible », soulignant qu’elles ont déclenché des incendies et infligé de « graves dommages » aux sites touchés. Le ministère n’a pas précisé la nature exacte des moyens utilisés lors de ces attaques.
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