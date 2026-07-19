Entrevue Moyen-Orient

Le Koweït accuse l’Iran d’avoir endommagé des infrastructures vitales

19 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Le Koweït accuse l’Iran d’avoir endommagé des infrastructures vitales
Le Koweït accuse l’Iran d’avoir endommagé des infrastructures vitales

Le ministère koweïtien de la Défense a dénoncé des attaques iraniennes ayant provoqué des incendies et causé de « graves dommages » à des installations civiles et stratégiques du pays.

Le Koweït pointe directement la responsabilité de Téhéran. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, le major général Saud Abdulaziz Al-Otaibi, l’Iran « continue de cibler des installations civiles et vitales du pays », endommageant des infrastructures rattachées au ministère de l’Électricité, de l’Eau et des Énergies renouvelables.

Le responsable militaire koweïtien a qualifié ces frappes d’« agression iranienne répréhensible », soulignant qu’elles ont déclenché des incendies et infligé de « graves dommages » aux sites touchés. Le ministère n’a pas précisé la nature exacte des moyens utilisés lors de ces attaques.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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