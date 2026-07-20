La Bulgarie veut accueillir des avions ravitailleurs américains pour soutenir les opérations au Moyen-Orient

Sofia soumettra ce lundi au Parlement une demande d’approbation pour le stationnement de huit appareils ravitailleurs américains sur sa base militaire de Bezmer, à 260 kilomètres au sud-est de la capitale.

Le premier ministre bulgare Rumen Radev a annoncé que son gouvernement allait demander au Parlement d’autoriser Washington à déployer jusqu’à huit avions ravitailleurs sur la base militaire de Bezmer. Cette installation, située à environ 260 kilomètres au sud-est de Sofia, accueillerait ces appareils dans le cadre du soutien aux opérations militaires américaines au Moyen-Orient.

La Bulgarie, membre de l’Otan, soumet ainsi à son assemblée législative une requête formulée par les États-Unis. Le vote est attendu dans la journée.