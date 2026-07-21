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Albanie : des manifestants lancent des œufs sur des députés

21 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Albanie : des manifestants lancent des œufs sur des députés
Albanie : des manifestants lancent des œufs sur des députés

Des protestataires ont visé les véhicules de parlementaires albanais devant le siège du Parlement, pour dénoncer des lois autorisant la construction de complexes touristiques dans des zones protégées.

La scène s’est déroulée devant le Parlement albanais : des manifestants ont lancé des œufs sur les voitures de députés pour exiger une révision des textes législatifs ouvrant des zones naturelles protégées à des projets de stations balnéaires et de complexes touristiques.

Les protestataires réclament des modifications à ces lois, qu’ils jugent contraires à la préservation de l’environnement. La mobilisation témoigne d’une opposition croissante aux projets d’aménagement touristique dans des espaces jusqu’ici préservés du pays.

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