Une drogue de synthèse ultra-puissante gagne du terrain chez les adolescents français

Les autorités sanitaires françaises alertent sur la progression des cannabinoïdes de synthèse, commercialisés sous différentes appellations comme le « PTC » (« Pète ton crâne »). Généralement consommés à l’aide d’une cigarette électronique, ces produits, incolores et inodores, sont particulièrement difficiles à détecter. Leur puissance peut être très supérieure à celle du cannabis classique et leurs effets sont souvent imprévisibles en raison de la composition variable des mélanges.

Depuis 2025, près de 500 cas d’intoxication ont été recensés en France, dont deux décès. Plus de sept victimes sur dix sont âgées de 13 à 18 ans. Les services d’urgence rapportent des symptômes parfois graves, parmi lesquels des hallucinations, des convulsions, des troubles cardiaques, des difficultés respiratoires ou encore des pertes de connaissance. Classés comme stupéfiants depuis 2017, ces produits continuent pourtant de circuler largement sur les réseaux sociaux.

Une consommation qui inquiète les autorités

Selon une enquête de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), réalisée auprès de plus de 11 000 élèves du secondaire, 3,4 % des lycéens déclarent avoir déjà expérimenté un cannabinoïde de synthèse. Les spécialistes soulignent que la composition chimique change régulièrement d’un lot à l’autre, ce qui rend chaque consommation potentiellement dangereuse, y compris pour les trafiquants qui ignorent parfois la concentration exacte des substances vendues.

Face à cette progression, plusieurs réseaux de distribution ont été démantelés ces derniers mois par les forces de l’ordre. Les autorités sanitaires appellent les parents, les établissements scolaires et les professionnels de santé à renforcer leur vigilance, rappelant que ces produits, vendus parfois une dizaine d’euros seulement, peuvent provoquer des intoxications sévères dès la première consommation.