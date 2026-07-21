SNCF : Jean Castex remanie la direction de SNCF Voyageurs

Le président de la SNCF, Jean Castex, a annoncé une profonde réorganisation de la gouvernance de SNCF Voyageurs. À la tête de cette filiale depuis sa création en janvier 2020, Christophe Fanichet quittera ses fonctions et se verra confier un nouveau poste au sein du groupe. Il sera remplacé par une direction bicéphale composée de Laurent Trevisani, qui présidera le conseil d’administration, et de Jean-Aimé Mougenot, nommé directeur général.

Cette réorganisation vise, selon la SNCF, à « impulser une nouvelle dynamique et de nouvelles orientations stratégiques ». Jean Castex a salué le bilan de Christophe Fanichet, auquel il a réaffirmé sa confiance, tout en estimant nécessaire d’adapter l’organisation de la filiale dans un contexte marqué par l’ouverture croissante à la concurrence du transport ferroviaire.

Une nouvelle organisation attendue en 2027

La SNCF prévoit de mettre en place, au début de l’année 2027, une nouvelle organisation reposant sur les principes de décentralisation, de performance et d’unité du groupe. Ce schéma remplacera le projet « Destination 2030 », porté jusqu’ici par Christophe Fanichet pour accompagner la transformation de SNCF Voyageurs et le développement des filiales régionales créées dans le cadre de l’ouverture à la concurrence.

Créée à la suite de la réforme ferroviaire de 2018, SNCF Voyageurs regroupe l’ensemble des activités de transport de voyageurs du groupe, des TGV aux TER, en passant par les Intercités, les Transilien et les trains de nuit. Si la filiale affiche une forte progression de sa fréquentation, notamment sur les lignes TGV, elle fait également face à des critiques récurrentes concernant la qualité de service sur certaines lignes et à des tensions sociales liées à sa réorganisation.