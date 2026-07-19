Alstom redonne vie aux trains sur une friche entre Grenoble et Chambéry

Le groupe Alstom exploite une seconde vie pour les matériels roulants français. Sur une ancienne friche industrielle située entre Grenoble et Chambéry, l’équipementier ferroviaire rénove et répare des rames de trains et de tramway. Ce site implanté au Cheylas, dans le Grésivaudan, s’est lancé dans cette activité dès fin 2021 avec la réparation d’une première rame de métro.

Un pôle de maintenance unique en France

Un pôle de maintenance unique en France

L’usine devait accueillir plus d’une centaine d’emplois dans les trois années suivant son ouverture. Cette reconversion d’une friche industrielle permet à Alstom de concentrer ses savoir-faire en matière de maintenance lourde. Le site de Villeurbanne, lui, a bénéficié début 2026 d’une commande de SNCF Voyageurs portant sur quinze nouveaux TGV, annoncée le 19 janvier.

Les deux implantations d’Alstom en région illustrent la stratégie du groupe : produire du matériel neuf d’un côté, prolonger la durée de vie des équipements existants de l’autre. Le Cheylas offre une solution de proximité pour les opérateurs ferroviaires français qui cherchent à entretenir leurs flottes vieillissantes sans investir dans du matériel neuf.