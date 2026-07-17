Volvo voit ses ventes reculer au deuxième trimestre mais mise sur un rebond d’ici la fin de l’année

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a enregistré un recul de ses performances au deuxième trimestre 2026, dans un contexte marqué par le ralentissement du marché chinois et les incertitudes géopolitiques liées au conflit au Moyen-Orient. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7,04 milliards d’euros entre avril et juin, contre 8,47 milliards d’euros un an plus tôt. Ses ventes ont également diminué de 6 %, avec 171.500 véhicules écoulés sur la période.

Le bénéfice net ressort toutefois en territoire positif à 37,78 millions d’euros, alors que le groupe avait enregistré une perte de 733,80 millions d’euros au deuxième trimestre 2025, principalement en raison d’une importante dépréciation de la valeur de ses véhicules électriques.

Volvo anticipe une amélioration au second semestre

Malgré ces résultats en baisse, le directeur général Håkan Samuelsson se montre confiant pour la suite de l’exercice. Il souligne que le marché américain affiche des signes de reprise, avec deux mois consécutifs de croissance des ventes en mai et en juin. Volvo Cars estime également que la demande devrait continuer à progresser en Europe, ce qui devrait permettre d’enregistrer des ventes « nettement plus élevées » au second semestre.

Le constructeur poursuit parallèlement son programme d’économies annoncé l’an dernier. Volvo Cars indique avoir réduit ses effectifs d’environ 3.000 postes par rapport au premier semestre 2025, dans le cadre d’un plan de réduction des coûts de 1,63 milliard d’euros destiné à améliorer durablement sa rentabilité.