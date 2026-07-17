François Asselineau attaque Odoxa après son absence d’un sondage sur la présidentielle

François Asselineau engage une nouvelle bataille judiciaire contre un institut de sondage. Le président de l’Union populaire républicaine (UPR) a déposé un recours visant Odoxa, estimant avoir été injustement écarté d’un sondage consacré à l’élection présidentielle de 2027. Selon lui, cette absence porte atteinte au pluralisme du débat démocratique et nuit à la visibilité des candidats déclarés.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle reproche à l’institut de ne pas l’avoir intégré parmi les personnalités testées dans une enquête d’opinion publiée à l’automne 2025. Il estime que son statut de candidat déclaré et son expérience des précédentes élections justifiaient sa présence dans cette étude. Cette nouvelle procédure s’inscrit dans une série de démarches entreprises par François Asselineau pour contester les critères retenus par les instituts de sondage dans leurs enquêtes politiques.

Le Conseil d’État avait déjà rejeté un premier recours

Cette offensive intervient après une décision du Conseil d’État rendue le 17 juin 2026. La plus haute juridiction administrative avait rejeté le recours introduit contre la Commission des sondages à propos de l’absence de François Asselineau dans une enquête Odoxa publiée en novembre 2025. Les juges ont estimé que cette omission ne remettait pas en cause la qualité, l’objectivité ou la régularité du sondage, malgré le fait que l’intéressé se soit officiellement déclaré candidat et ait déjà participé à l’élection présidentielle de 2017.

Le débat sur la sélection des candidats dans les enquêtes d’opinion reste récurrent à l’approche de l’élection présidentielle. Les instituts de sondage construisent leurs hypothèses en fonction de différents critères, tels que les candidatures jugées crédibles, la représentativité politique ou les scénarios électoraux retenus. Ces méthodes sont encadrées par la Commission des sondages, qui contrôle les notices méthodologiques des études publiées et veille au respect de la réglementation.