POLITIQUE

Le maire d’Alès reçoit deux balles de 9 mm signées de la DZ mafia

17 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Christophe Rivenq a reçu jeudi une lettre de menace signée du groupe criminel DZ Mafia. Une enquête est ouverte.

Le maire d'Alès reçoit deux balles de 9 mm signées de la DZ mafia
Le maire d'Alès reçoit deux balles de 9 mm signées de la DZ mafia

Christophe Rivenq, maire d’Alès, a reçu jeudi à son domicile une lettre de menace signée DZNG contenant deux balles de calibre 9 mm. Les murs de sa maison avaient été tagués la veille. Le groupe criminel DZ Mafia revendique ces intimidations visant l’élu gardois. Une enquête pour menace de mort et intimidation a été immédiatement ouverte et confiée au commissariat d’Alès ainsi qu’à la direction de la lutte contre la criminalité organisée.

Renforts policiers déployés

D’importants renforts de police ont été déployés dans la ville du Gard dès l’annonce des menaces. Une compagnie de CRS a été mobilisée pour sécuriser Alès et assurer la protection du maire. Les investigations doivent déterminer les auteurs précis de ces actes et les circonstances exactes de cette affaire. Le maire a indiqué qu’il ne se laisserait pas intimider par ces pressions.

Les autorités prennent au sérieux cette escalade dans les menaces contre un élu local. Le recours à l’envoi de munitions constitue une forme d’intimidation particulièrement grave. Les enquêteurs cherchent à établir les liens éventuels entre ces menaces et les actions récentes de la municipalité contre les trafics de stupéfiants dans la commune.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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