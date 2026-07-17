Le maire d’Alès reçoit deux balles de 9 mm signées de la DZ mafia

Christophe Rivenq, maire d’Alès, a reçu jeudi à son domicile une lettre de menace signée DZNG contenant deux balles de calibre 9 mm. Les murs de sa maison avaient été tagués la veille. Le groupe criminel DZ Mafia revendique ces intimidations visant l’élu gardois. Une enquête pour menace de mort et intimidation a été immédiatement ouverte et confiée au commissariat d’Alès ainsi qu’à la direction de la lutte contre la criminalité organisée.

Renforts policiers déployés

D’importants renforts de police ont été déployés dans la ville du Gard dès l’annonce des menaces. Une compagnie de CRS a été mobilisée pour sécuriser Alès et assurer la protection du maire. Les investigations doivent déterminer les auteurs précis de ces actes et les circonstances exactes de cette affaire. Le maire a indiqué qu’il ne se laisserait pas intimider par ces pressions.

Les autorités prennent au sérieux cette escalade dans les menaces contre un élu local. Le recours à l’envoi de munitions constitue une forme d’intimidation particulièrement grave. Les enquêteurs cherchent à établir les liens éventuels entre ces menaces et les actions récentes de la municipalité contre les trafics de stupéfiants dans la commune.