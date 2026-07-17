Présidentielle 2027 : Bernard Cazeneuve présente les grandes lignes de son projet dans une lettre aux Français

L’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve franchit une nouvelle étape dans sa préparation à l’élection présidentielle de 2027. Dans une lettre de 85 pages qui doit être publiée vendredi, l’ancien Premier ministre dévoile les grands axes de son projet et affirme présenter sa candidature « par un contrat » passé avec les Français. S’il ne s’agit pas encore d’une déclaration officielle, le fondateur de La Convention assume désormais clairement ses ambitions pour l’Élysée.

Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien ministre de l’Intérieur réaffirme son refus de participer à la primaire du Parti socialiste. Il estime que les « jeux d’appareils » et l’alliance conclue entre le PS et La France insoumise ont durablement éloigné sa vision de celle de son ancienne formation politique. Bernard Cazeneuve revendique ainsi une candidature indépendante, portée par une ligne qu’il qualifie de « républicaine de gauche ».

Des critiques envers François Hollande et Raphaël Glucksmann

Bernard Cazeneuve regrette également de ne pas avoir réussi à bâtir un rassemblement avec François Hollande et Raphaël Glucksmann. Selon lui, leurs « agendas personnels » n’ont pas permis de constituer ce qu’il appelle un « môle de stabilité » au sein de la gauche sociale-démocrate. Il rappelle également ses désaccords avec les choix opérés lors de la création du Nouveau Front populaire à l’occasion des élections législatives anticipées.

À travers cette lettre, l’ancien chef du gouvernement expose plusieurs priorités pour le prochain quinquennat. Il plaide notamment pour un renforcement du rôle protecteur de l’État, une refondation des services publics, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, ainsi qu’une modernisation des institutions. Bernard Cazeneuve appelle enfin à rejeter les « deux dégagismes » qu’il attribue respectivement au Rassemblement national et à La France insoumise, tout en poursuivant sa campagne en vue d’une officialisation de sa candidature dans les prochains mois.