Voyage enchanteur au cœur de l’Équateur, sur les traces de Darwin

Par notre reporter Jessica Pierné.

Niché entre le Pérou et l’Amazonie, l’Équateur offre une diversité remarquable où se mêle héritage colonial, traditions andines et paysages volcaniques. Malgré sa petite taille, le pays possède de nombreux atouts et se complète d’un joyau unique : les îles Galápagos. Pour les passionnés de nature, ces « îles enchantées » représentent une étape incontournable lors d’un voyage en Équateur.

Notre reporter Jessica Pierné

Remontez le temps dans le centre historique de Quito

Perchée au cœur des Andes, Quito bénéficie d’un environnement spectaculaire. Chaque après-midi, les sommets verdoyants qui l’entourent s’effacent peu à peu sous un voile de brume. A notre arrivée, le dépaysement est total. Pour cette première journée, nous prenons la direction du centre historique qui est l’un des principaux attraits de Quito. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il abrite de nombreux édifices coloniaux et un riche héritage architectural. Loin d’être figé, ce quartier reste vivant et animé au quotidien. Ici, voyageurs et habitants se retrouvent dans le quartier de La Mariscal, un secteur animé regroupant hôtels, restaurants et bars. La journée se termine avec une excursion en téléphérique au-dessus du volcan Pichincha pour admirer la vue sublime sur la capitale andine.

Quito, une ville équatorienne atypique au cœur des montagnes

Prendre de la hauteur

La journée s’achève au cœur des Andes, dans la lagune de Quilotoa qui abrite un impressionnant lac de cratère. Issue de l’effondrement d’un volcan il y a près de huit siècles, cette vaste caldeira d’environ trois kilomètres de diamètre renferme aujourd’hui une étendue d’eau dont les couleurs oscillent entre le turquoise et le vert émeraude, selon la lumière et la composition minérale. Située à près de 4 000 mètres d’altitude, dans la province de Cotopaxi, la lagune abrite l’un des sites emblématiques de la Réserve écologique Los Ilinizas. Entourée de paysages andins spectaculaires, elle revêt également une forte valeur culturelle pour les communautés kichwas locales, qui y maintiennent leurs traditions et leur mode de vie ancestral.

Perchée à près de 4000m d’altitude, la lagune de Quilotoa est un lac de cratère aux couleurs spectaculaires

Cap sur l’archipel des Galapagos

Pour cette nouvelle journée, nous prenons la direction de l’île de Baltra dans l’archipel des Galapagos. Après le petit-déjeuner et un vol rapide, nous embarquons à bord d’un bateau d’expédition pour un voyage enchanteur dans l’un des plus beaux sanctuaires de la biodiversité. Composé de 19 îles et entouré d’une vaste réserve marine, cet ensemble unique s’apparente à un véritable musée à ciel ouvert. Situé à la rencontre de trois courants océaniques, il constitue un écosystème particulièrement riche, abritant une grande diversité d’espèces marines. On y trouve également une faune et une flore exceptionnelles, dont la célèbre tortue géante et l’iguane terrestre. Ce patrimoine naturel remarquable est toutefois fragilisé par l’activité humaine, au point d’avoir été inscrit, pendant un temps, sur la liste du patrimoine mondial en péril de l’Unesco. Depuis lors, l’Équateur, dont relèvent les Galápagos, a renforcé ses actions en faveur de la préservation de cet environnement unique.

L’archipel des Galapagos se compose de 19 îles volcaniques isolées

Le monde du silence ?

Après un si long chemin, loin des hommes et des villes, nous pensions trouver un lieu paisible, mais il n’en n’est rien. Entre les grognements, les bêlements et les rugissements des otaries, ces mammifères marins sont l’une des stars du spectacle. Ils prennent la pose, se prélassent sur le sable et vous regardent avec des yeux attendrissants. Cependant, il ne faut pas oublier de maintenir une distance minimum de 2 mètres pour le bien-être de la faune et pour votre sécurité.

L’île de Mosquera abrite l’une plus des plus grandes colonies d’otaries de l’archipel

L’un des symboles des Galapagos

Un peu plus loin, nous découvrons l’une des espèces emblématiques de l’archipel équatorien des Galapagos. Bien plus qu’un simple oiseau marin, le fou de Bassan des Galápagos s’impose aujourd’hui comme un véritable symbole écologique. Pour les scientifiques, il constitue un précieux indicateur de l’état de l’environnement, tandis que pour des photographes, il incarne l’alliance parfaite entre beauté naturelle et sensibilisation écologique. Ses rituels éclatants, ses vols synchronisés et ses comportements sociaux dévoilent un récit où se mêlent rigueur scientifique et dimension poétique. Protéger cette espèce, c’est ainsi contribuer à préserver l’équilibre délicat entre l’océan, la lumière et le vivant.

Le Fou à pieds bleus est un oiseau spectaculaire et mystérieux qui fascine les voyageurs

Le berceau de la théorie de l’évolution de Charles Darwin

Après une nuit paisible sur le bateau d’expédition, nous faisons escale dans la Station de recherche Charles Darwin. Fondée en 1959, la station scientifique constitue une étape incontournable pour explorer les Galápagos. Elle tient son nom du naturaliste Charles Darwin, dont les recherches menées dans l’archipel ont joué un rôle clé dans la formulation de la théorie de l’évolution. Aujourd’hui, le site accueille des scientifiques venus du monde entier et conduit de nombreux projets dédiés à la préservation des écosystèmes locaux. Les visiteurs peuvent également profiter de sentiers éducatifs ainsi que d’un centre consacré à l’élevage des tortues géantes. Pour comprendre l’histoire des tortues géantes, il faut remonter à la fin du XVIème siècle. A cette époque, les îles Galapagos sont un repaire de pirates. Pendant trois siècles, tous les navigateurs se ravitaillaient en viande de tortue. Ce n’est qu’en 1835 que Charles Darwin va les étudier. Le scientifique publie ensuite son ouvrage « L’origine des espèces par la sélection naturelle » qui traite des modifications et adaptations de certaines espèces. Cet ouvrage est considéré comme le texte fondateur de la théorie de l’évolution émise par Darwin, révolutionnaire pour l’époque.

Rencontre avec les célèbres tortues géantes sur l’île de Santa Cruz

Observer la vie sauvage dans un cadre paradisiaque

Dans l’archipel des Galápagos, il est possible d’observer de très près cette espèce préhistorique. Contrairement à d’autres animaux, les iguanes ne s’enfuient pas à l’approche de l’homme et poursuivent calmement leurs activités. Ces reptiles marins, se regroupent souvent les uns sur les autres sur les plages de l’île de Santé Fé pour profiter de la chaleur du soleil. Après une balade silencieuse les pieds dans le sable, nous prenons le large pour une nouvelle observation de la faune marine.

Les iguanes des Galapagos se prélassent sur le sable chaud

Les requins des Galapagos

Avec sa faune unique au monde avec ses oiseaux aux pieds bleus et ses iguanes mangeurs d’algues, ces îles ont transformé notre vision de la vie sur terre. Mais ce point chaud volcanique attire une créature plus mystérieuse encore : le requin-marteau halicorne. Avec son étonnante silhouette, ces requins majestueux peuvent atteindre les 4 mètres de long et peser jusqu’à 160 kilos. Ici, la pleine lune déclenche l’incroyable migration des femelles en gestation des Galapagos vers des nurseries situées le long des côtes d’Amérique centrale du sud. Et il n’existe pas de meilleur endroit pour trouver ces animaux discrets que l’île Darwin.

La réserve marine des Galapagos est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer le requin-marteau

Une faune spectaculaire

Nous arrivons sur l’île d’Espanola pour une escale fantastique sur cette terre de plus de 4 millions d’années. Elle abrite une grande variété et quantité d’espèces, dont le célèbre lézard de lave aux couleurs étonnantes. Un lieu unique au monde où vous pourrez prendre un bain de soleil entre les lions de mer, les oiseaux aux pieds bleus et les reptiles colorés.

Le lézard de lave se trouve sur l’île la plus au sud de l’archipel des Galapagos

Observez les magnifiques pieds bleus de cet oiseau

Au cœur de l’Amazonie

De retour sur la côte équatorienne, nous prenons la direction de Cuyabeno Kichwa Lodge, au nord-est du pays pour une immersion dans la seconde plus grande réserve naturelle d’Equateur. Un lieu spectaculaire qui constitue une bonne base pour l’observation des oiseaux, la randonnée et les activités de plein air. Cet établissement isolé dans la jungle mais très facile d’accès, invite les voyageurs à découvrir l’Equateur hors des sentiers battus. Une expérience extraordinaire pour finir le voyage en beauté !

Cuyabeno Kichwa Lodge, la seconde plus grande réserve naturelle d’Equateur

Un magnifique coucher de soleil

Un maquillage à couper le souffle

Parenthèse enchantée dans la plus grande zone humide d’Amazonie équatorienne

CARNET DE VOYAGE :

Y ALLER :

Vols Paris/Quito à partir de 1073€ A/R avec la compagnie Air France

wwws.airfrance.fr

Avec HX Expéditions, qui est depuis 1969 l’un des premiers opérateurs au monde à proposer des expéditions aux Galapagos. La croisière comprend les excursions et activités quotidiennes jusqu’au centre scientifique, en passant par les repas, et les boissons.

www.travelhx.com/fr-fr

POUR ALLER PLUS LOIN :

Cuyabeno Kichwa Lodge, une immersion au cœur de la jungle équatorienne

Niché au cœur de la jungle, cette belle adresse se trouve à deux pas de la réserve naturelle protégée d’Amazonie. L’endroit parfait pour découvrir une faune extraordinaire à bord d’une pirogue et compléter votre voyage. Créé en 1979, sur les provinces d’Orellana et Sucumbois, Cuyabeno tient son nom du « Rio Bomdadoso » qui signifie « rivière bienveillante » en langue siona. Il s’agit également de la plus grande zone humide d’Amazonie équatorienne qui est habitait par une population indigènes. C’est aussi la réserve naturelle la plus accessible et la plus abordable.

https://kichwalodge.com/