REPORTAGE – À la découverte de Palm Springs, destination iconique dans le désert californien, sur les traces de Marilyn Monroe

Par notre envoyée spéciale à Palm Springs Jessica Pierné.

Située à deux heures de route de Los Angeles, en plein désert du sud de la Californie, Palm Springs est une destination iconique. Avec son ensoleillement permanent, ses paysages hors du temps, et son architecture moderniste, la vallée de Coachella est un véritable musée à ciel ouvert. Repaire de stars depuis les années 1930, dont l’inoubliable Marilyn Monroe, cette ville inspirante s’est construite au rythme du cinéma américain. Mais cette perle du désert est également une destination de vacances idéale avec sa nature époustouflante, sa culture exubérante et son style unique au monde.

Notre reporter Jessica Pierné à Palm Springs, en Californie

L’architecture moderniste

La première journée de notre reportage est consacrée à l’architecture moderniste qui a fait la renommée de Palm Springs. Ce parcours nous conduit à travers les quartiers emblématiques de Old Las Palmas, Movie Colony et le célèbre Racquet Club, autrefois prisés par Judy Garland, Clark Gable, Marilyn Monroe, Kirk Douglas, Elizabeth Taylor ou encore Frank Sinatra. Entre les années 1940 et 1960, les stars d’Hollywood trouvaient ici un refuge discret, à l’écart des regards et des contraintes des studios, leurs contrats leur imposant de rester à moins de deux heures de route des plateaux. Elles y firent construire des résidences par de grands noms de l’architecture tels que Richard Neutra, Albert Frey, John Lautner ou E. Stewart Williams, héritiers de Le Corbusier et Frank Lloyd Wright. Dans cette ville au milieu du désert, les icônes hollywoodiennes brillent par leur absence mais restent plus inspirantes que jamais.

La ville abrite l’un des plus importants patrimoines architecturaux du style dit « modernisme du désert »

Un décor typique de la région

Bienvenue à Palm Springs !

Le Racquet Club, dernier fantôme du vieil Hollywood

En 1949, Marilyn Monroe prend la pose en maillot de bain bleu sur le plongeoir du mythique Palm Springs Racquet Club. Cette séance photo a été déterminante dans la vie de la star. C’est le photographe Bruno Bernard, ami de Marilyn qui invita l’actrice dans ce club privé et qui la présenta à Johnny Hyde, vice-président de l’agence William Morris. Celui-ci tomba immédiatement sous son charme et lança la carrière de l’actrice la plus célèbre des Etats-Unis qui aurait eu 100 ans cette année. Aujourd’hui, il ne reste presque rien du Racquet Club. Le lieu qui accueillait autrefois les plus grandes stars hollywoodiennes ressemble désormais à un vestige oublié au bord du désert. Quelques traces subsistent encore, suffisamment pour imaginer ce qu’était Palm Springs à l’époque où Hollywood venait s’y cacher le week-end.

Marilyn Monroe photographiée sur le plongeoir du Racket Club de Palm Springs en 1949 par Bruno Bernard

Les vestiges du Racket Club

Le refuge de Marilyn

Marilyn Monroe s’est réfugiée dans cette maison de Palm Springs après son divorce avec Arthur Miller. Surnommée «Marilyn Monroe’s Dollhouse», cette propriété iconique est proposée à la vente pour 3,3 millions de dollars. Situé dans le quartier prisé de Vista Las Palmas, cette villa incarne le style moderniste du désert des années soixante. Conçue par l’architecte américain Charles Du Bois, la maison aux lignes épurées est ouverte sur une immense piscine bleutée et le paysage désertique. Si plusieurs rénovations ont été entreprises au fil des décennies, la maison a conservé son charme « mid-century » et le style des années soixante où plane encore l’ombre de Marilyn.

La maison se trouve au : 1326 N Rose Avenue à Palm Springs

Jessica Pierné devant la maison de Marilyn Monroe

La maison de Marilyn Monroe à Palm Springs est à vendre mais elle est également proposée à la location sur la célèbre plateforme Airbnb

Découvrir le Palm Springs Art Museum

On poursuit notre immersion dans le modernisme au Palm Springs Art Museum. Autrefois Desert Museum, il a été transformé en 1996 en musée d’art contemporain et s’intègre parfaitement à l’environnement désertique. A l’intérieur, on trouve une vaste collection d’œuvres contemporaines autour du thème du désert, aux côtés de créations de Picasso, Chagall, Calder ou encore Warhol. Il abrite également un centre culturel Q+Art qui met en lumière des artistes de la communauté queer de la région. Cette initiative a pour objectif de promouvoir la reconnaissance de l’histoire de l’art LGBTQ+ à travers des expositions et des évènements. Il abrite également une salle de spectacle.

www.psmuseum.org

Le Palm Springs Art Museum abrite une collection permanente s’étendant de l’époque mésoaméricaine à la Californie contemporaine

À deux pas du Musée, la statue gigantesque de Marilyn Monroe s’intègre parfaitement dans la ville de Palm Springs

L’intérieur du Palm Springs Museum

Construite en 1931 et conçue par Albert Frey et Lawrence Kocher, Aluminaire House, fait partie du musée d’art de Palm Springs

Le quartier vibrant de Palm Springs

Séduit par l’ambiance rétro qui imprègne la ville, rendez-vous ensuite dans le Uptown Design District et ses boutiques branchées pour trouver des souvenirs vintage et colorés. Le concept store de Sabine Luise est une adresse inspirante et originale. Cette créatrice excentrique propose des pièces uniques cousues main, de style rétro chic. Un peu plus loin, la boutique Destination PSP met à l’honneur des objets pour la maison, des vêtements et des affiches de Palm Springs inspirées des années 1960.

Dans le le Uptown Design District à la recherche du souvenir original à rapporter de son voyage

Une boutique de souvenirs

Un moment suspendu

La fin de journée s’achève en beauté à bord du plus grand téléphérique rotatif au monde. À la sortie de la ville, le Palm Springs Aerial Tramway, vous élève en une dizaine de minutes à près de 2 800 mètres d’altitude en survolant le canyon de Chino. Au sommet, plusieurs terrasses dévoilent une vue circulaire à couper le souffle sur la vallée de Coachella. De nombreux sentiers, adaptés à tous les niveaux, invitent à découvrir les paysages et la biodiversité des montagnes de San Jacinto. Pensez à emporter un vêtement chaud : les températures y sont nettement plus fraîches qu’en contrebas.

www.pstramway.com/fr

Le téléphérique parcourt 4 km en 10 minutes dans la plus grande cabine rotative du monde

Notre reporter Jessica Pierné dans le téléphérique

S’évader dans les canyons et sur la faille de San Andreas

Et si la meilleure expérience de la Californie se trouvait dans le désert ? Red Jeep Tour propose une excursion de trois heures pour découvrir l’histoire et les paysages de l’une des zones sismiques les plus actives du monde. Non loin de Palm Springs, nous retrouvons notre guide en plein désert. Le départ se fait à bord d’un 4X4 rouge pour une expérience inoubliable en début de matinée. Après quelques minutes de route, nous faisons un premier stop à pied sur la faille de San Andreas. Avec la chaleur écrasante, notre rangers nous explique que le seul risque est de croiser un serpent à sonnette mais aucun reptile ne fera son apparition. Entre les roches et les paysages lunaires se cache aussi la crainte du Big One. C’est en Californie que les phénomènes sismiques sont les plus nombreux. Nous prenons ensuite la direction d’Indian Canyons. Autrefois habitée par les Indiens Cahuilla, cette oasis luxuriante abrite la plus grande densité au monde de palmiers Washingtonia Filifera. Nous visitons la réserve et des huttes similaires à celles utilisées auparavant par les indiens.

www.red-jeep.com

Une excursion en Jeep pour découvrir les paysages lunaires de la faille de San Andreas

Une immersion culturelle

Dans la vallée de Coachella, les températures grimpent fréquemment jusqu’à 40 °C. Pourtant, l’atmosphère se fait légère et résolument détendue. Sans doute parce que le sud de la Californie s’est développée autour d’un véritable art de vivre tourné vers le plaisir. À Indio, où se tient chaque année l’un des rendez-vous musicaux les plus célèbres de la planète : le Coachella Valley Music and Arts Festival, la mode fait partie intégrante du cœur culturel de la ville. Ici, tout est permis, ou presque. Le plus représentatif est sans doute concept store « The Place » qui met à l’honneur des artistes locaux qui cultivent l’image du rétro cool et bohème.

https://theplaceneighborhoodmarket.com/

Situé à 30km de Palm Springs, Indio a conservé son style cool et bohème

La Quinta

À La Quinta, le désert se vit. Dès les premiers pas dans la vieille ville, le ton est donné : couleurs solaires, fresques mystiques et palmiers à perte de vue. On ralentit naturellement, happé par la beauté des peintures murales de l’artiste Nate Frizzell. Un peu plus loin, on se perd dans les rues calmes de La Quinta Cove. Très vite, les sentiers prennent le relais et le désert s’impose : reliefs puissants, canyons silencieux, lumière infinie. En fin de journée, le ciel se pare d’une mystérieuse lumière rose qui recouvre la ville et le désert.

L’oasis Greater Palm Springs regroupe 9 communes dont La Quinta qui mérite une halte pour admirer les œuvres de l’artiste Nate Frizzell

Les éoliennes sur la route de Palm Desert

Indian Wells : perfectionner son revers sur un court mythique

Pour débuter cette dernière journée, nous prenons la direction d’Indian Wells, le paradis du tennis au milieu du désert californien. L’histoire du tennis remonte aux années 1930, lorsque les premiers clubs de raquette de la région ont ouvert leurs portes, attirant des célébrités hollywoodiennes. Pour échanger quelques balles, il est possible de réserver un cours d’une heure avec un professionnel et de jouer sur le terrain. La réservation se fait directement sur le site.

https://indianwellstennisgarden.com

Indian Wells accueille chaque année l’un des plus grands tournois de tennis au monde

Notre reporter à Indian Wells

Sunnylands, le repaire des présidents américains

Avant de quitter Palm Springs, nous partons à la découverte d’une adresse mythique. Figure emblématique des grandes familles américaines du XXe siècle, Walter Annenberg, diplomate et philanthrope, et son épouse Leonore ont reçu pendant plus de 40 ans dans leur propriété de Rancho Mirage, sept présidents des États-Unis, ainsi que des têtes couronnées, et des célébrités hollywoodiennes. Imaginée en 1966 par l’architecte A. Quincy Jones, la résidence principale, se visite avec un guide de la fondation. À l’intérieur, on découvre des œuvres d’art et des photos d’une autre époque. Dans le bureau de l’ancien propriétaire, une trentaine de clichés sont exposés. On reconnaît Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, Barak Obama ou encore la Reine Elisabeth II. On traverse ces pièces chargées d’histoire où les nombreux dirigeants et célébrités ont dîné, dansé passer quelques jours de détente dans cette demeure d’architecture moderniste où il est interdit de prendre des photos à l’intérieur. Une réservation en ligne, souvent très anticipée, est indispensable. En revanche, l’accès reste libre pour les expositions du centre des visiteurs, inauguré en 2012, ainsi que pour le superbe jardin désertique, dont l’aménagement s’inspire des paysages impressionnistes.

https://sunnylands.org/

Nancy et Ronald Reagan dansent avec les membres d’un groupe de mariachis à Sunnylands le 1er janvier 1983. (Photo officielle de la Maison Blanche)

Notre reporter à Sunnylands

CARNET DE VOYAGE :

Y ALLER :

Vol Paris/Los Angeles A/R à partir de 838€ avec Air Tahiti Nui

https://fr.airtahitinui.com

Plus qu’une compagnie aérienne, Air Tahiti Nui est une expérience sensorielle. Dès l’embarquement, un sourire et un mot de bienvenue en tahitien, accompagnés d’une fleur de tiaré fraîchement cueillie, marquent l’instant : l’Europe s’efface, laissant place à une autre réalité, comme si un seuil invisible venait d’être franchi. À bord, une présence culturelle subtile, une musique tahitienne, un tableau de Paul Gauguin prolongent ce voyage intérieur, donnant l’impression que l’archipel s’invite déjà. Attentif et respectueux du rythme de chacun, l’équipage incarne une hospitalité profondément polynésienne. Leurs tenues, robes Purotu cintrées ou Mamaruau plus amples, complètent cette immersion dans l’univers des îles.

Que l’on voyage en Moana Economy, en Moana Premium ou en Poerava Business, Air Tahiti Nui soigne chaque détail pour offrir une expérience chaleureuse et dépaysante

À bord des Boeing 787-9 Dreamliner, l’ambiance plonge immédiatement dans l’esprit polynésien. La cabine, spacieuse et moderne, se distingue par un calme remarquable : jusqu’à 60% plus silencieuse qu’un avion classique. L’air y est renouvelé toutes les deux minutes et la pression cabine, équivalente à 1.800 m d’altitude, limite les effets du décalage horaire. Enfin, le Wi-Fi haut débit permet de rester connecté tout au long du voyage. Et sur le plan environnemental, Air Tahiti Nui met en œuvre plusieurs actions : des avions plus récents et moins gourmands en carburant (jusqu’à -20%), une diminution des plastiques jetables, des kits de voyage conçus dans une logique durable, ainsi qu’une collaboration avec CarbonClick pour contribuer à la compensation des émissions de CO.

En 2026, Air Tahiti Nui a été élue meilleure compagnie aérienne de loisirs en 2026 par le magazine Global Traveler. Une distinction attribuée pour la 6ème fois à la compagnie polynésienne grâce aux votes des voyageurs.

OÙ DORMIR ?

Hotel Paseo Autograph Collection**** : Idéalement situé le long du célèbre El Paseo, surnommé le « Rodéo Drive du désert », l’hôtel Paseo Autograph Collection se trouve à deux pas des boutiques, des galeries d’art et des restaurants. L’atmosphère design vintage, aux accents 50’s est l’adresse parfaite entre nostalgie et renouveau pour séjourner aux portes du désert californien. Les 146 chambres s’articulent autour de la piscine turquoise et possèdent un joli balcon. Côté gastronomie, le restaurant Larkspur Grill propose des classiques de la cuisine américaine et le bar à cocktails qui jouxte la piscine est l’endroit parfait pour trinquer ou déjeuner.

https://www.hotelpaseo.com

L’hôtel Paseo Autograph Collection de Palm Desert

Renaissance Esmeralda Resort & Spa, Indian Wells**** : Installée dans l’iconique Coachella Valley, cet immense complexe se fond dans le paysage. Son entrée discrète dissimule un lobby majestueux, ainsi que des chambres et des suites fraichement rénovées. Au programme sur place ? Une expérience immersive au spa avec un soin californien pour un moment de bien-être absolu. Pour les amoureux de l’art culinaire, le restaurant Kestrel est l’une des meilleures tables de Palm Springs. Au menu : des classiques de la côte ouest américaine dans un cadre élégant et décontracté. Un véritable havre de paix avec ses cactus, son golf et sa piscine couleur lagon.

https://www.marriott.com/

Renaissance Esmeralda Resort & Spa, Indian Wells

OÙ MANGER ?

Canopy Wine Lounge : La découverte du restaurant ressemble à une immersion dans la canopée, où la végétation se mêle à des lampes suspendues. Au rythme d’une musique lounge, les créations du chef se dévoilent à travers de belles salades. Assiettes végétariennes, viandes et poissons sont sublimés par des épices douces et d’excellents vins.

https://www.canopypalmsprings.com/

Farm : Le cadre enchanteur nous rappelle le sud de la France des années 50 avec des nappes à carreaux, des parasols rouges et quelques bougainvilliers. L’endroit parfait pour savourer une délicieuse omelette aux champignons, une galette bretonne ou un croque madame.

https://farmpalmsprings.com/

Livs : Plus qu’un simple restaurant, Livs est une expérience à part entière où l’art et la gastronomie se rencontrent. Que vous ayez envie de savourer un burger, une salade ou des spécialités californiennes ou une boisson mexicaine avant de visiter le musée, vous apprécierez la carte éclectique et le cadre atypique.

https://www.psmuseum.org/visit/livs

Gabino’s Creperie East : Entre deux visites dans la vallée de Coachella, prenez le temps de savourer un crêpe au poulet de Buffalo ou version salade César. Un adresse qui réveille nos papilles et ouvre notre appétit à des mariages de saveurs inédites.

https://www.gabinoseast.com

Kestrel : Le célèbre chef californien Richard Blais propose des classiques de la côte ouest américaine dans un cadre typiquement californien. Le restaurant possède également une jolie terrasse avec vue panoramique sur le golf du complexe hôtelier. Au menu : des poissons du Pacifique, des viandes grillées et des salades colorées. Sans oublier les délicieux cocktails avec ou sans alcool

https://www.kestrel.kitchen/

The Pink Cabana : Conçu par Martyn Lawrence Bullard, le Pink Cabana du Sands Hotel & Spa est une interprétation moderne et rafraîchissante des grands clubs de tennis des années 50 et 60 à Palm Springs. Un lieu idéal pour se rafraîchir avec un jus de pastèque, et s’offrir une pause gourmande à toute heure de la journée

https://sandshotelandspa.com/dining-bar/

Willie’s Modern Fare : Pour dîner dans une ambiance chic et feutrée et déguster des viandes , rendez-vous chez Willie’s Modern Fare. Si le saumon et la sole s’invitent à la carte, c’est bien la viande de bœuf qui est mise à l’honneur. Elle se décline en filet, grillée ou rôtie avec des légumes de saison.

https://www.williesrm.com/

In & Out : Le fast food culte est un passage obligé en Californie. Burgers au cheddar fondu, frites croustillantes et milk-shakes gourmands figurent à la carte presque inchangée depuis les années 50. Une halte régressive où l’on croise autant de locaux que de festivaliers en quête de comfort food et d’une expérience made in US.

In & Out, 82177 Ave 42, Indio, CA 92203, USA

https://www.in-n-out.com/locations

NOS BELLES ADRESSES :

L’atelier de Sabine Luise est un concept store où l’extravagance est mise à l’honneur par sa créatrice excentrique. Sabine propose des pièces uniques cousues main, aux accents vintage.

Atelier Sabine Luise, 168 North Palm Canyon, Palm Springs, California 9226

https://www.instagram.com/ateliersabineluise/

Destination PSP : Née de l’initiative de deux propriétaires fraîchement installés à Palm Springs après avoir quitté New York, cette jolie boutique propose des créations inspirées des icônes modernistes. On y trouve des objets pour la maison, des vêtements et des accessoires.

https://destinationpsp.com/

The Place : L’endroit où vous trouverez un sweat «Coachella», des objets insolites, des vieux vinyles et de l’artisanat local. 45145 OASIS ST INDIO CA 92201

https://theplaceneighborhoodmarket.com