Violences conjugales : Jean Imbert placé en garde à vue après 3 plaintes d’ex-compagnes

Le chef cuisinier Jean Imbert a été placé en garde à vue ce lundi à Paris. Les enquêteurs souhaitent l’entendre au sujet de plusieurs accusations de violences conjugales formulées par d’anciennes compagnes. Le gagnant de Top Chef est désormais visé par 3 plaintes, dont celle déposée par Alexandra Rosenfeld. Cette garde à vue constitue une nouvelle étape judiciaire dans une affaire révélée en avril 2025. À l’époque, 4 femmes ayant partagé la vie du cuisinier avaient décrit des violences physiques et psychologiques. Jean Imbert conteste les faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent.

Jean Imbert entendu sous le régime de la garde à vue

La mesure doit permettre aux policiers d’interroger Jean Imbert sur les faits précis dénoncés dans les plaintes, sur les différentes relations concernées et sur les éléments matériels versés aux enquêtes. Les enquêteurs peuvent également confronter ses déclarations aux témoignages déjà recueillis, aux certificats médicaux, aux échanges de messages et aux autres pièces communiquées par les plaignantes. À ce stade, aucune décision concernant une éventuelle prolongation de la garde à vue ou une présentation devant un magistrat n’a été annoncée.

Alexandra Rosenfeld dénonce une fracture du nez

Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, a porté plainte en février 2026 pour des violences physiques et psychologiques qu’elle affirme avoir subies pendant sa relation avec Jean Imbert, entre 2013 et 2014. Elle accuse notamment son ancien compagnon de lui avoir fracturé le nez en octobre 2013, alors qu’ils participaient au tournage d’une émission de cuisine. Selon son récit, une dispute aurait commencé après la réception d’un message concernant la garde de sa fille. Jean Imbert l’aurait insultée avant de lui porter un coup de tête.

Alexandra Rosenfeld affirme avoir été blessée et avoir saigné du nez. Elle aurait néanmoins dû poursuivre le tournage après avoir été maquillée pour dissimuler les traces du choc. Une maquilleuse présente ce jour-là a confirmé avoir constaté ses blessures. L’ancienne Miss France a également présenté une radiographie faisant état d’une fracture du nez provoquée par un choc direct.

Jean Imbert a contesté cette version. Sa défense a évoqué une relation extrêmement conflictuelle et soutenu que le geste décrit serait survenu alors que le cuisinier tentait de se dégager. Il nie avoir exercé des violences physiques ou psychologiques sur ses anciennes compagnes.

Lila Salet accuse le chef de violences et de séquestration

Une autre plainte a été déposée en août 2025 par Lila Salet, ancienne comédienne qui a été en couple avec Jean Imbert en 2012 et 2013. Elle l’accuse de violences conjugales, d’emprise et de séquestration. Lila Salet décrit des gifles répétées, des insultes, des humiliations et un contrôle progressif de ses déplacements et de ses relations personnelles. Elle affirme notamment avoir été enfermée pendant plusieurs heures dans une chambre d’hôtel à Florence, en Italie, après une dispute liée à son téléphone portable. Elle dit avoir été frappée, griffée, aspergée de champagne et empêchée de quitter la chambre. Elle accuse également Jean Imbert de s’être introduit de force dans son appartement parisien en 2013, après avoir endommagé les portes. La police avait été appelée et une première plainte avait été déposée. Lila Salet l’avait ensuite retirée avant de saisir de nouveau la justice plus de 10 ans après les faits. Une enquête pour violences sur conjoint avait été ouverte le 27 août 2025. Les avocates de Jean Imbert ont contesté les accusations de Lila Salet, estimant que son récit était contredit par plusieurs éléments matériels et témoignages.

4 anciennes compagnes ont accusé Jean Imbert

Au total, 4 anciennes compagnes de Jean Imbert ont publiquement fait état de violences psychologiques ou physiques. Toutes n’ont pas révélé leur identité, mais 3 plaintes ont désormais été déposées contre le chef. Les témoignages portent sur différentes relations et différentes périodes. Les femmes concernées évoquent notamment des insultes, des comportements de contrôle, des gifles, des menaces, des humiliations et plusieurs épisodes de violences physiques. Jean Imbert a toujours nié avoir exercé des violences sur ses ex-compagnes. Ses avocates dénoncent des récits qu’elles considèrent comme incomplets ou inexacts et affirment disposer d’éléments permettant de contester les accusations.

Le chef avait annoncé son retrait de ses établissements

Après l’ouverture de la première enquête en août 2025, Jean Imbert avait annoncé son retrait temporaire de ses établissements, affirmant vouloir laisser la justice travailler. Sa situation professionnelle s’était ensuite dégradée. En avril 2026, le Plaza Athénée avait annoncé qu’il ne dirigeait plus les cuisines du palace parisien. Jean Imbert était arrivé à la tête du restaurant en 2021, après avoir remporté la saison 3 de Top Chef en 2012. L’établissement avait toutefois précisé qu’il conservait alors une fonction de directeur artistique. La garde à vue ouverte ce 3 août doit désormais permettre aux policiers de recueillir ses réponses détaillées face aux 3 plaintes et aux accusations formulées par ses anciennes compagnes. Les suites judiciaires dépendront du contenu de son audition et des éléments réunis au cours des investigations.

Jean Imbert reste présumé innocent tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.