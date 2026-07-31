Mbappé infidèle ? Ester Expósito dénonce des «informations fausses et diffamatoires» et prépare une riposte judiciaire

Ester Expósito prend la parole pour dénoncer des rumeurs mensongères concernant sa vie privée et sa relation supposée avec Kylian Mbappé. Elle annonce son intention de poursuivre en justice ceux qui diffusent ces informations diffamatoires, affirmant que leur multiplication porte atteinte à sa dignité et à sa réputation.

Ester Expósito a décidé de répondre publiquement aux nombreuses rumeurs qui circulent autour de sa vie privée et de sa relation avec Kylian Mbappé. Dans un communiqué publié jeudi 30 juillet sur Instagram, l’actrice espagnole affirme être la cible de contenus mensongers destinés à salir son image. Elle annonce désormais son intention d’utiliser les voies judiciaires contre les responsables.

« Ces informations n’ont rien à voir avec la réalité »

Suivie par près de 25 millions de personnes sur Instagram, Ester Expósito explique avoir laissé passer plusieurs publications avant de décider de prendre la parole. Selon elle, la multiplication des rumeurs au cours des derniers jours a franchi une nouvelle étape.

« Ces derniers mois, et plus particulièrement ces derniers jours, des titres et des informations fausses et diffamatoires me concernant, et concernant ma vie personnelle, qui n’ont rien à voir avec la réalité, ni avec qui je suis, circulent sur les réseaux sociaux », écrit la comédienne de 26 ans.

La star de la série Élite dénonce notamment des publications conçues, selon elle, pour attaquer sa réputation et perturber une relation privée. « Des rumeurs absurdes, créées dans le but de salir une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité », poursuit-elle. Cette référence à une « histoire entre deux personnes » est largement interprétée comme une allusion directe à Kylian Mbappé, même si l’actrice ne cite pas explicitement le capitaine de l’équipe de France dans son message.

Une relation jamais annoncée officiellement

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé et Ester Expósito sont régulièrement photographiés ensemble. Les premières rumeurs ont pris de l’ampleur au printemps, après la diffusion d’images montrant le footballeur et la comédienne lors de sorties privées. Les deux célébrités ont ensuite été aperçues à plusieurs reprises entre Madrid, Paris, les États-Unis et la Sardaigne. Le 24 juillet, elles ont notamment été photographiées main dans la main lors d’une virée dans plusieurs boutiques de luxe de l’avenue Montaigne, à Paris. Malgré ces apparitions publiques, ni Kylian Mbappé ni Ester Expósito n’ont publié de communiqué annonçant officiellement leur relation. Leur proximité ne fait toutefois plus véritablement l’objet de précautions particulières lorsqu’ils se déplacent ensemble.

Une story de Mbappé supprimée après quelques minutes

Le 19 juillet, quelques heures après le match de l’équipe de France contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait publié une photographie d’Ester Expósito dans sa story Instagram. Sur le cliché, l’actrice apparaissait vêtue d’un maillot de l’équipe de France portant le numéro 10 du joueur. La publication avait été supprimée quelques minutes plus tard, sans explication. Des captures d’écran avaient néanmoins déjà été réalisées et largement diffusées sur les réseaux sociaux. Cette photo avait été considérée par certains internautes comme une première reconnaissance publique de leur proximité. Le joueur du Real Madrid n’avait cependant ajouté aucun commentaire et n’avait pas réagi aux interprétations provoquées par cette publication éphémère.

De fausses images diffusées sur les réseaux sociaux

La colère d’Ester Expósito fait suite à la circulation de nombreuses affirmations concernant le couple, mais également d’images présentées comme authentiques alors qu’elles auraient été créées à l’aide de logiciels d’intelligence artificielle. Des photographies montrant Kylian Mbappé dans une attitude intime avec une autre femme sur un yacht ont notamment été diffusées sur TikTok et X. Plusieurs éléments techniques présents sur ces clichés ont permis d’établir qu’ils avaient été générés ou modifiés artificiellement. Ces montages ont ensuite alimenté des rumeurs d’infidélité, de rupture ou de conflit entre le footballeur et l’actrice. D’autres publications ont également attribué à Ester Expósito des exigences financières ou patrimoniales liées à ses anciennes relations, sans apporter de preuve.

Ester Expósito annonce des actions judiciaires

Face à cette accumulation de contenus, l’actrice affirme ne plus vouloir rester silencieuse. Elle prévient que les auteurs et diffuseurs d’informations qu’elle juge diffamatoires pourront désormais être poursuivis. « Tout ne passe pas, et cette fois-ci, je suis obligée de fixer des limites et d’agir avec les outils juridiques contre les responsables », conclut-elle.

Ester Expósito ne précise pas encore quelles publications seront visées ni si une plainte a déjà été déposée. Son communiqué confirme toutefois qu’elle entend confier la suite de cette affaire à ses représentants juridiques et défendre publiquement sa vie privée face aux rumeurs et aux montages circulant sur Internet.